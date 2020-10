Emily in Paris cast: Ecco chi è Ashley Park ovvero Mindy (Bio e Social)

Da oggi è disponibile su Netflix la nuova serie Emily in Paris (guarda il trailer qui). La protagonista (che è anche tra i produttori) è Lily Collins. La serie racconta avventure e sventure lavorative e personale di una giovane americana arrivata a Parigi. Tra le prime amiche della ragazza c’è Mindy interpreta da Ashley Park. Ecco biografia e social per conoscerla meglio

Ashley Jini Park nasce il 6 giugno 1991 a Glendale in California ma crescerà a Ann Arbor nel Michigan. Ha una sorella minore Audrey e fin da piccolissima ha una grande passione per la danza. Infatti già a 3 anni entra nella Oceanside Dance Academy e a 5 inizia anche lezioni di pianoforte. Le sue prime performance da attrice, cantante e ballerina sono nel teatro cittadine in recite scolastiche. Dopo il liceo ha frequentato l’università e arriverà poi a Broadway con numerosi spettacoli importanti. In televisione ha partecipato a un episodio di Saturday Night Live e alla serie Tales of the city.

A 15 anni scopre di avere una forma di leucemia che la costringerà in ospedale per 8 mesi. In un’intervista ha raccontato: L’esperienza del cancro è tra le ragioni per cui faccio teatro. Appena uscita dall’ospedale non vedevo l’ora di avere persone intorno. I costumi, le canzoni e il resto mi facevano smettere di essere solo la ragazza che aveva il cancro.

Inoltre, fin dai tempi dell’università è molto attiva in ambito sociale. Con la fondazione Michigan Performance Outreach Workshop cerca di dare l’opportunità di esprimersi anche in attività artistiche a quella parte della città meno fortunata. Ha supportato una raccolta fondi a distanza anche durante il lockdown.

Ecco alcuni post dai social dell'attrice di Emily in Paris:

