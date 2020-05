Elisa Maino confessa che lei e Diego Lazzari si scrivono ancora

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato che presto verrà sviluppata una serie tv basata sui libri di Elisa Maino. L’influencer lo aveva svelato in occasione di un’intervista per Grazia, ottenendo anche la sua prima copertina. Ma i suoi obiettivi per il futuro non sono state le uniche cose trapelate durante la conversazione, Elisa ha infatti confessato qual è il suo rapporto attuale con Diego Lazzari, il suo ex fidanzato. Ecco un estratto dell’intervista, riportato da Webboh.

Io e Diego abbiamo un rapporto bello. Penso che quando una persona ti ha dato così tante emozioni alla fine un bel rapporto ci sarà sempre, io lo vedrò sempre come colui che mi ha regalato 4 mesi di gioia immensa. […] Ci sentiamo, ci stiamo scrivendo […] ci rispettiamo molto come persone e poi si vedrà. Quando è uscita la sua canzone, ad esempio, io ho pianto dall’emozione. Lui anche è stato contento prima che uscisse la cover.

Le due star hanno ripreso a seguirsi e anche a vedersi

Elisa Maino e Diego Lazzari sono dunque in buoni rapporti, come la TikToker sottolinea, dopo che la loro storia è finita. Questo significa che non solo si scrivono ancora ma che tra di loro c’è anche rispetto e stima. Infatti, entrambi dimostrano di gioire per i rispettivi successi come ad esempio il brano pubblicato da Diego (Vienimi a prendere) e la cover su Grazia di Elisa. Ma non è tutto perché i due ex fidanzati sono tornati a seguirsi sui social. Inoltre, la settimana scorsa, Diego ed Elisa sono stati fotografati assieme a due passi dal Duomo di Milano.

La foto è stata realizzata da un fan e ha fatto il giro del web. Nello scatto si vedono Elisa e Diego, di spalle, e rigorosamente a distanza.

VIENIMI A PRENDERE - Diego Lazzari

