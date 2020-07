Elisa Maino: commento romantico a un video con Diego Lazzari

In questi giorni una fanpage dedicata alla coppia formata da Elisa Maino e Diego Lazzari ha postato una registrazione di una vecchia e romantica diretta realizzata da i due ragazzi.

Sotto quel video è spuntato un commento da parte di Elisa che non è passato inosservato perché conteneva il simbolo di un cuore spezzato: “Aiaaaa”, ha scritto la ragazza.

Il commento, dolce e triste, ha colto di sorpresa e ha fatto immediatamente sognare i fan su un ritorno della storia d’amore tra le due webstar.

Recentemente, Elisa ha inoltre confessato qual è il suo rapporto attuale con il membro dei Q4. Ecco un estratto dell’intervista, rilasciata per Grazia, magazine per cui l’influencer ha posato per la sua prima copertina.

Io e Diego abbiamo un rapporto bello. Penso che quando una persona ti ha dato così tante emozioni alla fine un bel rapporto ci sarà sempre, io lo vedrò sempre come colui che mi ha regalato 4 mesi di gioia immensa. Ci sentiamo, ci stiamo scrivendo, ci rispettiamo molto come persone e poi si vedrà. Quando è uscita la sua canzone, ad esempio, io ho pianto dall’emozione. Lui anche è stato contento prima che uscisse la cover.

Elisa Maino e Diego Lazzari sono dunque in buoni rapporti, come la TikToker e Youtuber ha sottolineato, dopo che la loro storia è finita. Questo significa che non solo si scrivono ancora ma che tra di loro c’è anche molto rispetto e stima reciproca.

Ma non è tutto perché i due ex fidanzati sono tornati a seguirsi sui social e ad apparire insieme su TikTok. Infine, qualche tempo fa, Diego ed Elisa sono stati fotografati assieme a Milano.

