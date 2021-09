Elisa Maino: Con Amore è il suo terzo libro (trama e data di uscita)

Elisa Maino sta per pubblicare un terzo libro, dopo Ops e Non ti scordar di me. La sua nuova fatica letteraria ha per protagonista una giovanissima di nome Mia che così raccoglie il testimone di Evy, personaggio principale dei due precedenti libri.

La data di uscita di Con Amore, questo è il titolo, è il prossimo 21 settembre ma è già ordinabile su Amazon e gli altri negozi online.

Con Amore di Elisa Maino, la trama del libro

Il primo anno di università per Mia è un nuovo inizio, finalmente può lasciarsi il liceo alle spalle e realizzare il suo sogno di diventare una stilista. Le sue amiche storiche, Clara, Lisa e Dalila, hanno fatto scelte diverse dalla sua: c’è chi studia Medicina, chi ha optato per la carriera sportiva, chi invece sta ancora cercando di capire cosa vuole. Ma sul rimanere unite sono tutte d’accordo. Eppure le cose cambiano per Mia quando conosce Brando, un ragazzo dagli occhi azzurri e il carattere esuberante che le ribalta la vita. Lei è innamorata cotta, sa di aver trovato la persona perfetta, ma le amiche fanno di tutto per aprirle gli occhi: “non va bene per te”, “stai correndo troppo”, “non dovresti fidarti”. E se avessero ragione? Oggi se hai vent’anni tutti pensano di sapere cosa è meglio per te – amici e parenti, ma anche perfetti sconosciuti che commentano sui social. Mia è convinta dei propri sentimenti, ma non vuole essere costretta a scegliere tra amore e amicizia. Eppure in fondo sa che crescere è proprio questo. Imparare ad ascoltare se stessi, seguire la voce del proprio cuore. E magari sbagliare, fare un sacco di errori. L’importante è avere sempre qualcuno pronto a raccoglierti e stringerti forte.

Riguardo la possibilità di scrivere un altro libro, Elisa Maino ne aveva già parlato diverse volte rispondendo a un ben preciso desiderio dei fan: