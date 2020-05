Elisa Maino: sta per arrivare una serie tv ispirata ai suoi libri

View this post on Instagram

La mia prima COVER La mia prima COPERTINA Un grande sogno si è avverato. Il mio sogno nel cassetto, quello che da tanto custodivo con amore, finalmente è diventato realtà e non più solo mio. Da piccola dicevo alla nonna “Nonna anche io vorrei vedere il mio viso qui sul giornale” e dopo qualche anno eccomi qui. L’inizio di un sogno è crederci. Credere in se stessi e nelle proprie potenzialità, mai demordere. Se quando desideri qualcosa, lotti per averla e ti impegni per realizzarla, nessuno potrà fermarti perché tu sei più forte, sei determinato e devi raggiungere il tuo obbiettivo…e da lì nascerà una grande soddisfazione, sarete orgogliosi di voi stessi, che è una delle cose più belle al mondo. Quindi, con il cuore pieno di gioia e con qualche lacrima che mi riga il viso posso finalmente svelarvi questa notizia pazzesca. Grazie @silvia_grilli per credere in me sempre e per avermi regalato questa emozione indescrivibile. Grazie a voi @eugeniosc8 , @oneshot_agency , Mamma, Papà e Omar per essermi stati sempre affianco, volendo il mio bene e la mia felicità. E un grazie sincero e puro a voi che mi seguite, che mi supportate ( e sopportate )…spronandomi a dare sempre il meglio di me! ❤️ @grazia_it #SEVUOIPUOI #EM #NEVERSTOPDREAMING