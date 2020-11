Diego Lazzari parla del significato di Vienimi a prendere

Diego Lazzari, durante il docufilm dedicato ai Q4 andato in onda ieri sera su Rai 2, ha parlato della sua canzone d’esordio, intitolata Vienimi a Prendere. Nel corso della quinta puntata di Giovani e Famosi, Diego si è aperto riguardo il brano che gli ha permesso di rendere più accessibile il suo sogno di fare il cantante un giorno. Un pezzo che come saprete il giovane creator ha realizzato durante il primo lockdown, proprio come il video (girato con tutte le inevitabili difficoltà).

Attraverso le sue parole si può facilmente capire che il brano è dedicato alla sua ex fidanzata. A conti fatti, nessuno può escludere che la ragazza in questione sia proprio Elisa Maino!

Lo scenario è: io da solo in una camera di hotel e il ritornello fa “e sono solo in camera d’hotel, non resisto più, tu vienimi a prendere”. Io che chiedo e imploro la ragazza, che in teoria era l’ex mia, che doveva venirmi in soccorso perché stavo male.

Con Elisa, d’altra parte, Diego Lazzari non ha mai tenuto nascosto di frequentarsi ancora e di essere rimasto in ottimi rapporti. Proprio con lei, Diego è stato il protagonista del nuovo video degli Zero Assoluto, in cui sono più vicini che mai.

Lui e l’influencer si frequentano ancora, dunque. Di recente, tuttavia, la stessa Elisa ha precisato che non intende rendere pubblici i dettagli del loro rapporto attuale. La ragazza ha voluto ricordare che le cose sono molto più complicate di quello che sembrano, al di là delle speculazioni che riguardano i Dieghisa.

Noi non possiamo che rispettare questa scelta che riguarda innanzitutto la sua privacy. Ciò non toglie, però, che la canzone di Diego Lazzari possa essere davvero dedicata a lei e alla loro importante storia d’amore.