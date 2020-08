Sono passati due anni da quando Elisa Maino ha condiviso con i suoi oltre 2 milioni di follower il lato più intimo di sé. La webstar, come ricordete, è infatti sbarcata al cinema a novembre 2018 con il suo primo (docu) film intitolato Ops – L’evento!

Ops – L’evento non è infatti un vero e proprio film, bensì il racconto della vita quotidiana di Elisa Maino. La pellicola ci presenta infatti un lato intimo e nascosto della tiktoker, presentandoci la sua vita quotidiana, la sua famiglia e i suoi amici.

Ma non solo. Il film è anche un omaggio ai fan, che hanno seguito Elisa Maino nei numerosi eventi che hanno accompagnato l’uscita del suo primo libro. Stiamo parlando di Ops, pubblicato da Rizzoli.

La scuola è finalmente finita! E ora si va verso Riccione! La crema solare, i locali sulla spiaggia, la musica e cantare a squarciagola fino all’alba, ma… Ops! Questa è un’altra storia! Per Evy, sguardo color nocciola, testa tra le nuvole e passione per la danza, lo scenario sarà ben diverso. Ad aspettarla, via da Milano e soprattutto a troppi chilometri dal mare, ci sono la nonna Lea, un concentrato di saggezza e crostate alla frutta, e Alice, vecchia amica dalla bellezza genuina, sempre convinta di non essere abbastanza.

Tra i boschi Evy si imbatte in Chris, il lupo solitario che quando nessuno lo guarda ama tuffarsi nelle acque del lago, cristalline come i suoi occhi. Evy e Chris appartengono a due mondi diversissimi, ma hanno una cosa in comune: sono dei gran testardi, pronti a tutto per difendere i propri ideali. Lo scontro è assicurato e, come se non bastasse, in mezzo alla natura incontaminata non c’è spazio per la tecnologia.

Esatto: nessuna connessione internet! Come sopravvivere a un’estate senza social? Senza poter chattare con gli inseparabili Leila e Jhonny, partiti per una vacanza da urlo? In vetta alla montagna dove ha trascorso l’infanzia, per la prima volta Evy alzerà gli occhi dallo smartphone: solo così troverà il coraggio di seguire il suo sogno, e scoprirà un panorama che non ha bisogno dei filtri di Instagram per essere perfetto