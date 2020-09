Elisa Maino è nel cast di Heroes all’Arena di Verona

Domenica 6 settembre 2020 in diretta dall’Arena di Verona avrà vita Heroes, il primo grande concerto italiano in live streaming. Cinque ore di grande musica live con tanti artisti della scena musicale italiana del momento.

Oltre agli ospiti musicali che si esibiranno, a realizzare questo evento contribuiranno anche Elisa Maino ed altri creator: Efrem Lamesta, Gianmarco Rottaro, K4U., Lercio e Marta Losito! Questo è l’annuncio ufficiale della loro partecipazione:

Sono la voce di una generazione e noi non vediamo l’ora che vi raccontino HEROES, ognuno con le sue peculiarità e il suo linguaggio. Siamo felici di annunciarvi le voci che il 6 settembre saranno con noi per accompagnarvi ed accompagnarci durante questo evento storico! Date il vostro benvenuto a: Efrem Lamesta, Elisa Maino, Gianmarco Rottaro, K4U., Lercio e Marta Losito! A raccontare i partner e le attività ci sarà anche il team di VENTI, media partner dell’evento. Fossimo in voi cominceremmo a seguirli ovunque.

Tutti gli ospiti di Heroes in scaletta

Achille Lauro ∙ Afterhours ∙ AIELLO ∙ ANNA ∙ Anastasio ∙ Brunori Sas ∙ CARA∙ Coez ∙ Coma Cose ∙ Diodato ∙ Elodie ∙ Eugenio in Via Di Gioia ∙ Fedez ∙ Frah Quintale ∙ Francesca Michielin ∙ Franco126 ∙ Gaia Gozzi ∙ Gazzelle ∙ Gemitaiz & MadMan ∙ Ghali ∙ Ghemon ∙ Levante ∙ Madame ∙ Mahmood ∙ Margherita Vicario ∙ Marlene Kuntz ∙ Marracash ∙ Mecna ∙ Nitro Wilson ∙ Pinguini Tattici Nucleari ∙ Priestess ∙ Random ∙ Rocco Hunt ∙ Salmo ∙ Selton ∙ Shiva ∙ Subsonica ∙ THE KOLORS ∙ Tommaso Paradiso ∙ Willie Peyote.

Elisa Maino, il docu-film in streaming

Sono passati due anni da quando Elisa Maino ha condiviso con i suoi oltre 2 milioni di follower il lato più intimo di sé. La webstar, come ricordete, è infatti sbarcata al cinema a novembre 2018 con il suo primo (docu) film intitolato Ops – L’evento!

Il film è anche un omaggio ai fan che hanno seguito Elisa Maino nei numerosi eventi e hanno accompagnato l’uscita del suo primo libro. Stiamo parlando di Ops, pubblicato da Rizzoli. Da poche giorni il film di Elisa è disponibile in streaming su Amazon Prime Video!