Elisa Maino: scriverà un terzo libro? Ecco la sua risposta

Elisa Maino ha confessato su Instagram della possibilità di pubblicare un terzo libro, dopo Ops e Non ti scordar di me.

Progetti per il 2021? Tantissimi. Ripongo tanta fiducia nel prossimo anno, spero possa essere per tutti più semplice e tranquillo rispetto a questo 2020 un po’ turbolento. Il 2021 sarà pieno di sorprese. Ma non posso anticiparvi nulla. Ps: a gennaio sono 18. Ammetto che se non ci fosse stata questa emergenza sanitaria probabilmente avrei pubblicato un terzo libro. Pensandoci però preferisco aspettare ancora un po’, avendo vissuto due volte l’uscita di un libro e sapendo quante emozioni regala un tour. Non riuscirei a fare a meno degli incontri con i ragazzi. Quindi sì, mi piacerebbe pubblicare un terzo libro, ma solo quando finalmente si sarà sistemato tutto.





Riguardo la possibilità di scrivere un altro libro, Elisa Maino ne ha già parlato in un suo video su Youtube, registrato qualche mese fa, in cui l’influencer ha risposto alle curiosità dei fan.

Non lo so, mi piacerebbe tanto. Io lo scriverò poi se verrà pubblicato bene, altrimenti niente. Mi piacerebbe guardare tra vent’anni la mia vita e vedere che ho scritto tanto perché io amo scrivere. Ogni libro pubblicato è una soddisfazione, una parte di me che dono alle persone. Mi piacerebbe scriverne non un altro, ma tanti altri. Vedremo cosa il futuro ci riserva.

I libri di Elisa Maino diventeranno una serie tv?

Su Ginger Generation ve l’avevamo raccontato qui. Elisa Maino, in una recente intervista concessa a Grazia ha rivelato quello che sarà il suo prossimo progetto lavorativo. La nota influencer ha infatti raccontato di essersi messa al lavoro sulla creazione di una serie tv ispirata ai suoi libri.

Nell’intervista, Elisa Maino ha rivelato di essere stata contattata da ben due giganti dello streaming per questo progetto. Purtroppo, a causa dell’attuale emergenza sanitaria, tutto quello a cui stava lavorando è attualmente in stand by. Anche le registrazioni della serie, insomma, sono per ora bloccate.