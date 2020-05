Disney+, Elena diventerò Presidente: la recensione dell’ultimo episodio

Siamo giunti all’ultimo episodio della serie targata Disney+, Elena diventerò Presidente. In questo ultimo episodio si dà nuovamente spazio al sogno di Elena che è quello di diventare una figura di spicco politico. Ma prima di affacciarsi a 360° nel mondo della politica se la deve vedere con i soliti problemi. Dopo aver fatto pace con la sua amica cerca di ritrovare il legame perduto con Jessica, cercando di ristabilire la tregua con la sua ex amica.

Nel frattempo sua madre Gabi capisce che amare Sam non le farà dimenticare il suo primo marito Robert e che rimarrà sempre nel suo cuore.

Infine, nella parte della trama ancora una volta più interessante Bobby vuole parlare con Liam dei suoi sentimenti ma non riesce a dichiararsi, forse per paura di essere respinto. In un colloquio con sé stesso sembra fare riuscire a prendere il coraggio che gli serve per fare questo importante passo. Bobby non ha detto a nessuno della famiglia di avere una cotta per il suo compagno ma la cosa potrebbe essere approfondita in un’ipotetica seconda stagione.

La trama di Elena, diventerò Presidente

La serie si apre proprio con un flash del futuro, dove un’adulta Elena Cañero-Reed (interpretata da Gina Rodriguez che ne è anche produttrice) si appresta ad entrare nello studio ovale per il suo primo giorno. Lì riprende in mano il diario mandatole dalla madre. Diario che racchiude la sua vita, i suoi sogni e le speranze e che ha iniziato a scrivere quando andava a scuola media. Si torna nel presente con la giovane protagonista (interpretata da Tess Romero) alle prese con la vita normale di una pre-adolescente: i problemi con le amiche d’infanzia, la cotta per il ragazzo più carino della scuola, i sogni per il proprio futuro e anche qualche piccola situazione in famiglia. Elena vive con la madre Gabi e il fratello Bobby.

Cosa ne pensate della serie targata Disney+, Elena diventerò Presidente?