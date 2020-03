Dua Lipa posticipa il Future Nostalgia Tour: ecco tutte le info

Dua Lipa ha annunciato di aver deciso di posticipare il suo Future Nostalgia Tour. La notizia arriva tramite una diretta streaming fatta dalla cantante per comunicare ai suoi fan di aver scelto di anticipare al 27 marzo l’uscita del suo album, invece di quella inizialmente prevista per il 3 aprile.

Mercoledì 25 marzo sarà rilasciato il nuovo singolo Break My Heart mentre arriveranno novità anche per il tour. Dua ha annunciato che l’intero tour europeo sarà posticipato e le nuove date saranno annunciate domani, 24 marzo, alle ore 11 italiane. I biglietti per le nuove date resteranno validi.

Pur non sapendo ancora a quando sarà posticipato il tour, quantomeno non sarà cancellato come invece è stato per altri artisti che hanno dovuto per forza di cose cancellare tutto il loro tour a causa dell’emergenza Coronavirus. La cantante di Don’t Start Now aveva previsto anche una data al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 30 aprile. Tuttavia viste le stringenti misure in atto in Italia è molto improbabile che per quella data l’emergenza sia finita o che si possa tornare tranquillamente ad andare ai concerti.

