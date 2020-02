Dua Lipa canta Don’t Start Now a Sanremo 2020 (video)

Durante questa quarta serata di Sanremo 2020 ci sono, oltre a Fiorello e a Tiziano Ferro, diversi ospiti italiani ed internazionali, ovvero Dua Lipa, Tony Renis, Gianna Nanni, Coez e Ghali.

La bellissima cantante Dua Lipa si esibisce per questa occasione con il suo travolgente singolo Don’t start now, pubblicato nel novembre del 2019.

Chi è Dua Lipa?

La cantante, nata a Londra il 22 agosto 1995, è una cantautrice e modella britannica di origini albanesi e kosovare.

La sua carriera musicale inizia all’età di 14 anni, quando comincia a pubblicare cover di canzoni su YouTube. Successivamente firma un contratto con la Warner Music Group e poco dopo pubblica il suo primo singolo, Be the One, seguito dall’album di debutto omonimo.

Tra i suoi brani più famosi troviamo senza dubbio New Rules che ha raggiunto subito la prima posizione nella classifica dei singoli britannica e la sesta in quella statunitense.

Ad aprile dello scorso anno pubblica One Kiss in collaborazione con Calvin Harris, raggiungendo ancora una volta il primo posto nel Regno Unito. Ritorna sulle scene musicali a fine 2019 con il singolo Don’t Start Now che, insieme a Physical, anticipa l’uscita del secondo album in studio Future Nostalgia.

Nel corso della sua giovane carriera si è aggiudicata due Premi Grammy, tre BRIT Awards e due MTV Europe Music Awards.

La cantante, come saprete, è attualmente impegnata nella fase promozionale del suo nuovo album. A breve, infatti, la splendida artista di origine kosovara pubblicherà il suo secondo progetto. All’interno del disco, attesissimo dai fan, troveremo anche lo scatenato singolo di lancio Don’t start now.

L’artista, vi ricordiamo, sarà nuovamente nel nostro paese nel corso della primavera. Dua Lipa si esibirà infatti sul palco del Forum di Assago con il Future Nostalgia Tour il prossimo 30 aprile.

Video dell’esibizione di Dua Lipa a Sanremo 2020