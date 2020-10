Dua Lipa cambia data per il suo concerto a Milano del 2021

Data la situazione globale senza precedenti, il tour di Dua Lipa in Italia originariamente previsto per il 10 febbraio 2021 non avrà luogo.

La data italiana sarà dunque riprogrammata al 12 ottobre 2021 sempre al Mediolanum Forum di Milano. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per la nuova data.

“Mi manca tantissimo essere in tour, specialmente in questo periodo. Non vedo l’ora di riunirmi a voi e divertirci assieme! Nel mentre, sto lavorando a diversi progetti che usciranno a breve nell’attesa di tornare a esibirmi in tour, dichiara.

It’s with a heavy heart I will be postponing my upcoming European tour to September and October 2021. We have continued to monitor this unprecedented and changing situation, and it has become clear that it is not possible to go ahead with the tour in January and February. pic.twitter.com/H3q1LEoxRs — DUA LIPA (@DUALIPA) October 23, 2020

Lo scorso agosto Dua Lipa ha rilasciato Club Future Nostalgia – The Remix Album, una raccolta dei brani della sua ultima fatica che vede la collaborazione di alcuni artisti di alto calibro.

A cominciare dalle regina del pop, Madonna, che collabora con la cantante d’origine albanese per il brano Levitating, insieme anche a Missy Elliot. La raccolta contiene anche il remix di Physical, singolo che ha spopolato in radio e sulle piattaforme streaming. La nuova versione vanta la collaborazione anche con Gwen Stefani e Mark Ronson.

Agli inizi di ottobre, invece, Dua Lipa è tornata con una nuova versione di Levitating, in collaborazione con il rapper DaBaby. Siamo sicuri che nonostante lo spostamento di questa data al Mediolanum Forum, la cantante ci regalerà presto nuove sorprese.

In the meantime I promise I have some fun things coming up that will hopefully hold you through❤️. Stay safe and look after yourselves. X Dua — DUA LIPA (@DUALIPA) October 23, 2020