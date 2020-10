Over the Moon: ascolta la colonna sonora del film Netflix

Arriva oggi su Netflix Over the Moon, atteso film d’animazione diretto da Glen Keane, dal premio Oscar e leggenda dell’animazione. Insieme all’uscita del film è stata rilasciata anche la colonna sonora del film che è possibile ascoltare in streaming.

Il disco contiene un mix di brani originali dei cantautori Christopher Curtis, Marjorie Duffield ed Helen Park interpretati dai doppiatori principali del film Phillipa Soo, Ruthie Ann Miles, Ken Jeong e dai nuovi arrivati Cathy Ang e Robert G. Chiu, oltre alle colonne sonore composte dal vincitore dell’Oscar Steven Price (Gravity). All’interno della soundtrack internazionale è presente il singolo interpretato nella lingua originale di ogni paese. Per l’Italia Elodie interpreta il brano “Volo Via”.

Ascolta la colonna sonora del film

Della colonna sonora, il regista Glen Keane afferma:

“Over the Moon non era originariamente concepito per essere un musical, ma nel processo creativo abbiamo scoperto che le emozioni dei personaggi erano così profonde che c’erano spesso momenti in cui le parole semplicemente non erano sufficienti. Il canto è stato il modo più puro per interpretare i viaggi dei nostri personaggi! I cantautori Chris Curtis, Marjorie Duffield e Helen Park hanno assolutamente catturato lo spirito di Over the Moon. La splendida ed esaltante colonna sonora di Steven Price ha davvero impreziosito il film. Siamo fortunati ad aver avuto la possibilità di collaborare con questi musicisti di talento”.

La sinossi ufficiale

Una brillante ragazzina, spinta dalla determinazione e dalla passione per la scienza, costruisce una navicella spaziale per andare sulla Luna e dimostrare l’esistenza della leggendaria dea che vi abita.

Una volta atterrata, rimane coinvolta in una ricerca inaspettata e scopre un luogo bizzarro popolato da creature fantastiche. Diretto dal leggendario animatore Glen Keane e prodotto da Gennie Rim e Peilin Chou, Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria è un’emozionante avventura musicale che racconta la capacità di andare avanti, l’accettazione di novità inattese e il potere dell’immaginazione.