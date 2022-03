Dua Lipa e Megan Thee Stallion insieme nel brano e video Sweetest Pie

Megan Thee Stallion si unisce alla popstar Dua Lipa nel nuovo singolo Sweetest Pie in uscita oggi, tratto dal nuovo album di Megan, in uscita prossimamente.

Si tratta di un brano che celebra le donne come premio, in qualsiasi forma significhi per loro. Il pezzo è stato rilasciato insieme al video ufficiale, diretto da Dave Meyers e prodotto da Freenjoy.

Oggi Megan sarà anche ospite dell’ultimo episodio del podcast Dua Lipa: At Your Service. Dua e Megan tratteranno di come è nato il brano, insieme al loro attivismo, di come Megan utilizza la sua piattaforma per promuovere la protezione delle donne di colore, della necessità delle artiste di supportarsi a vicenda e dell’importanza di combattere la misoginia che ancora esiste nell’Hip-Hop e nell’industria musicale in generale. Il tutto essendo la ‘ultimate Hot Girl’.

Ascolta qui Sweetest Pie

Dua Lipa e Megan Thee Stallion

Nel 2021 Megan ha vinto ben 3 Grammy ed è stata nominata per 4, ha vinto anche due NAACP Image Awards e Top Rap Female Artist ai Billboard Music Awards. È inoltre nominata per altri due premi nel 2022, tra cui per Best Rap Performance con Thot Shit.

L’artista vanta 2 dischi di Platino e 1 Oro in Italia, tra i quali il featuring con Cardi B in WAP e la hit del 2020 Savage. Megan raggiungerà Dua nel suo Future Nostalgia Tour in 3 date a partire dalla prossima settimana. E inizierà il suo tour questa estate.

Dua Lipa, con 30 dischi di Platino e 4 Ori in Italia, si trova al momento oltreoceano impegnata nel Future Nostalgia World Tour. Billboard lo ha definito “esattamente il concerto di ritorno al mondo reale che i fan del Pop hanno tanto atteso”.

Vincitrice di 3 Grammy, Dua Lipa ha concluso il 2021 ottenendo la Billboard Top Hot 100 SONG OF THE YEAR con Levitating. Ha vinto il premio per Best Pop Vocal Album per Future Nostalgia.