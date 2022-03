Dua Lipa è stata accusata di aver copiato Levitating

Dua Lipa avrebbe commesso la violazione di un copyright con la sua hit del 2020 Levitating. È quanto sostengono gli Artikal Sound System.

Si tratta di una band raggae nata in Florida. Secondo il gruppo, dunque, la canzone dell’artista britannica non è altro che una copia di un pezzo della band, uscito nel 2017.

Il brano in questione s’intitola Live your life e la causa della band è arrivata fino alla corte federale di Los Angeles, dove Dua Lipa è stata citata in giudizio.

Cosa afferma la denuncia degli Artikal a Dua Lipa

L’accusa non è particolarmente dettagliata e si limita ad affermare che “è altamente improbabile che Levitating sia stata creata indipendentemente”.

Nella causa si sostiene inoltre che “Dua Lipa ha avuto accesso al brano della band reggae prima della pubblicazione di Levitating, avendo così la possibilità di copiarlo”.

Secondo il gruppo statunitense, anche l’etichetta di Dua, la Warner Records, sarebbe direttamente coinvolta nel suddetto plagio.

Al momento, né l’artista né la sua casa discografica hanno però commentato quest’accusa. In attesa che venga fatta chiarezza, si possono ascoltare i due brani coinvolti nella vicenda per farsi un’idea.

Come ricorderete, Levitanting è contenuta nel secondo album di Dua Lipa, Future Nostalgia. Il brano, tra l’altro, è stato il singolo di un’artista femminile rimasto più a lungo nella top 10 della Billboard Hot 100.

Gli Artikal Sound System, invece, sono nati in Florida nel 2012 come duo, prima che si aggiungessero altri musicisti. La band ha pubblicato il suo brano Live Your Life nel 2017, estratto dall’EP Smoke and Mirrors.