Amici 21: Raimondo Todaro contro Alessandra Celentano e Nancy Berti

La maestra Celentano è venuta a sapere che il maestro Todaro ha chiesto alla produzione di Amici di far valutare Nunzio da due giudici esterni e per questo decide di convocarlo.

Il parere dei due giudici subito dopo l’esibizione in studio di Nunzio smentisce in buona parte ciò che la maestra pensa del ragazzo e quello che hanno detto altri due giudici in una gara del pomeridiano.

Secondo i due esperti, infatti, non è affatto vero che il ragazzo è “legnoso”. Anche se indubbiamente ci sono degli aspetti su cui deve lavorare, considerata la giovane età, secondo loro è un talento.

Raimondo Todaro contro Alessandra Celentano e Nancy Berti ad Amici

Nel confronto di oggi, la maestra dice di non condividere la scelta di Todaro di aver fatto giudicare il suo allievo da due giudici esterni, definendola una pagliacciata.

Nancy Berti, esperta di latino che ad Amici lavora per la Celentano, accusa Raimondo che con questa mossa sta mettendo in discussione la competenza di Caterina Arzenton.

Si tratta del giudice di fama internazionale che ha valutato (piuttosto negativamente) Nunzio in una delle gare del pomeridiano.

Nancy dà dell’irrispettoso a Todaro che lascia la sala. Alessandra, dopo aver visto che gli animi si sono accesi in modo eccessivo richiama in privato il suo collega.

Rimasti soli, la maestra sottolinea che Raimondo ha mancato di rispetto alla professionista che lavora al suo fianco. Ed è per questo che un attimo fa alzato i toni con lui.

L’insegnante di latino americano, qualche tempo fa, avrebbe detto infatti a Leonardo (allievo della Celentano) che i professionisti con cui lavora (dunque anche Nancy) lo faranno peggiorare.

Il professore di Amici si difende affermando che la Berti gli ha mancato di rispetto per prima, quando in un’occasione ha messo in discussione tutto il suo lavoro che sta facendo con Nunzio.