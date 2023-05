Dua Lipa: Dance The Night dal film Barbie video, testo e traduzione

Se ieri ha debuttato il terzo trailer di Barbie, che svela qualcosa in più sulla trama, Dua Lipa ha fatto uscire oggi il suo nuovo singolo che sarà compreso nella colonna sonora del film. Il titolo della canzone è Dance The Night, una canzone dance estremamente orecchiabile che si prepara a spopolare.

Il video ufficiale della canzone di Dua Lipa

Ironico e dai colori fluo, il video della canzone di Dua Lipa ci fa pregustare le atmosfere del film. Vera e propria chicca: compare anche la regista Greta Gerwig in un cameo.

Il testo della canzone

Baby, you can find me under the lights

Diamonds under my eyes

Turn the rhythm up, don’t you wanna just

Come along for the ride?

Ooh, my outfit so tight

You can see my heartbeat tonight

I can take the heat, baby, best believe

That’s the moment I shine

‘Cause every romance shakes and it bends

Don’t give a damn

When the night’s here, I don’t do tears

Baby, no chance

I could dance, I could dance, I could dance

Watch me dance, dance the night away

My hеart could be burnin’, but you won’t see it on my face

Watch me dancе, dance the night away (Uh-huh)

I’ll still keep the party runnin’, not one hair out of place

Lately, I been movin’ close to the edge

Still be lookin’ my best

I stay on the beat, you can count on me

I ain’t missin’ no steps

‘Cause every romance shakes and it bends

Don’t give a damn

When the night’s here, I don’t do tears

Baby, no chance

I could dance, I could dance, I could dance

Watch me dance, dance the night away

My heart could be burnin’, but you won’t see it on my face

Watch me dance, dance the night away (Uh-huh)

I’ll still keep the party runnin’, not one hair out of place

When my heart breaks (They never see it, never see it)

When my world shakes (I feel alive, I feel alive)

I don’t play safe (Ooh), don’t you know about me? (Uh-huh)

I could dance, I could dance, I could dance

Even when the tears are flowin’, they’re diamonds on my face

I’ll still keep the party goin’, not one hair out of place (Yes, I can)

Even when the tears are flowin’, they’re diamonds on my face (Yes, I can, yes, I can)

I’ll still keep the party goin’, not one hair out of place

Watch me dance, dance the night away (Uh-huh)

My heart could be burnin’, but you won’t see it on my face

Watch me dance (Dance), dance the night away (Uh-huh)

I still keep the party runnin’, not one hair out of place

When my heart breaks (They never see it, never see it)

When my world shakes (I feel alive, I feel alive)

I don’t play safe, don’t you know about me? (Uh-huh)

I could dance, I could dance, I could dance

Dance the night

La traduzione di Dance The Night di Dua Lipa

Tesoro, puoi trovarmi sotto le luci

Diamanti sotto i miei occhi

Alza il ritmo, non vuoi solo

Vieni solo per il giro?

Stringi i miei abiti stretti

Puoi vedere il mio battito cardiaco stanotte

Posso sopportare il caldo, piccola, è meglio che tu ci creda

Questo è il momento in cui risplendo

Perché ogni storia d’amore trema e si piega

Non me ne frega niente

Quando la notte è qui, non piango

Tesoro, nessuna possibilità

Potrei ballare, potrei ballare, potrei ballare

Guardami ballare, ballare tutta la notte

Il mio cuore potrebbe bruciare ma non lo vedrai in faccia

Guardami ballare, ballare tutta la notte

Continuo a tenere viva la festa, non un capello fuori posto

Ultimamente mi sono avvicinato al limite

Sto ancora cercando il mio meglio

Rimango al ritmo, puoi contare su di me

Non mi sto perdendo nessun passaggio

Perché ogni storia d’amore trema e si piega

Non me ne frega niente

Quando la notte è qui, non piango

Tesoro, nessuna possibilità

Potrei ballare, potrei ballare, potrei ballare

Guardami ballare, ballare tutta la notte

Il mio cuore potrebbe bruciare, ma non lo vedrai sul mio viso

Guardami ballare (ballare), ballare tutta la notte (Uh-huh)

Continuo a tenere viva la festa, non un capello fuori posto

Quando il mio cuore si spezza (non lo vedranno mai, non lo vedranno mai)

Quando il mio mondo trema (mi sento vivo, mi sento vivo)

Non vado sul sicuro, non mi conosci? (Uh Huh)

Potrei ballare, potrei ballare, potrei ballare

Anche quando le lacrime scorrono come diamanti sul mio viso

Continuo a far andare avanti la festa, non un capello fuori posto (Sì, posso)

Anche quando le lacrime scorrono come diamanti sul mio viso (Sì, posso, sì, posso)

Continuo a far andare avanti la festa, non un capello fuori posto

Guardami ballare, ballare tutta la notte (Uh-huh)

Il mio cuore potrebbe bruciare, ma non lo vedrai sul mio viso

Guardami (ballare) ballare, ballare tutta la notte (Uh-huh)

Continuo a tenere viva la festa, non un capello fuori posto

Quando il mio cuore si spezza (non lo vedranno mai, non lo vedranno mai)

Quando il mio mondo trema (mi sento vivo, mi sento vivo)

Non vado sul sicuro, non mi conosci? (Uh Huh)

Potrei ballare, potrei ballare, potrei ballare

Balla la notte

Vi potrebbe interessare anche:

La Sirenetta: la colonna sonora del live action Disney

Taylor Swift ft. Ice Spice – Karma (Remix): Audio, testo e traduzione