La Sirenetta: la colonna sonora del live action Disney

In attesa dell’uscita al cinema de La Sirenetta, il remake in live action del classico Disney, è uscita la colonna sonora del film le cui canzoni sono composte da Alan Menken, con i testi di Howard Ashman e i nuovi testi di Lin-Manuel Miranda.

Il film include tre nuove canzoni e una nuova reprise firmate da Menken e Miranda, che comprendono Acque inesplorate (Wild Unchartered Waters), eseguita da Eric; Per la prima volta (For the First Time), eseguita da Ariel; Il grande scoop (The Scuttlebutt), eseguita da Scuttle e Sebastian, e una reprise aggiuntiva della celebre Part of Your World in versione italiana.

Non sono invece presenti due canzoni del classico, Le figlie di Tritone e Los Poissons.

Ascolta la colonna sonora del film

La tracklist della colonna sonora

“Il regno di Tritone” Score

“La Sirenetta” – Yana_C

“La canzone dei marinai” – Federico Campaiola, Gerolamo Alchieri, Giovanni Guarino, Cori – La Sirenetta

“La Sirenetta” (Reprise) – Yana_C

“In fondo al mar” – Mahmood, Cast – La Sirenetta

– “Acque inesplorate” – Simone Iuè

“La canzone di Ursula” – Simona Patitucci

“Per la prima volta” – Yana_C

“Baciala” – Mahmood, Alessia Amendola, Ciro Clarizio, Cori – La Sirenetta

“Il grande scoop” – Alessia Amendola, Mahmood

“La decisione di Eric”

“L’inganno di Vanessa”

“La Sirenetta” (Reprise II) – Yana_C

“Bacia la ragazza” (Ripresa band isolana)

“Finale”

Di che cosa parla il film

Il film racconta l’amata storia di Ariel, una bellissima e vivace giovane sirena in cerca di avventura. Ariel, la figlia più giovane di Re Tritone e la più ribelle, desidera scoprire di più sul mondo al di là del mare e, mentre esplora la superficie, si innamora dell’affascinante principe Eric. Alle sirene è vietato interagire con gli umani, ma Ariel deve seguire il suo cuore e stringe un patto con la malvagia strega del mare, Ursula, che le offre la possibilità di sperimentare la vita sulla terraferma, mettendo però in pericolo la sua vita e la corona di suo padre.

