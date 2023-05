Citadel 2: la serie tv di Amazon Prime Video è stata rinnovata per la seconda stagione

Ce lo aspettavamo più o meno tutti ma ora è ufficiale! Citadel, serie tv colossal di Amazon Prime Video, è stata rinnovata per una seconda stagione. Nonostante la critica non sia stata generosa nei confronti dello show, Amazon non ha perso tempo ed ha confermato i rumor rinnovando la serie tv dei fratelli Russo. Ancora non sappiamo quando vedere Citadel 2 ma state tranquilli perchè arriverà.

Ecco l’annuncio di Citadel 2

#CitadelOnPrime is officially set to return with season 2, directed by Joe Russo. pic.twitter.com/5FGIIPmYx5 — Citadel (@CitadelonPrime) May 25, 2023

Citadel 2: tutto quello che sappiamo

Citadel è stata rinnovata per una seconda stagione ma l’annuncio non è arrivato in solitaria. Joe Russo, uno dei due fratelli produttori dello show, sarà il regista di tutti gli episodi della nuova stagione mentre David Weil, executive producer della serie, torna nuovamente nel ruolo di showrunner.

La serie tv spy thriller con protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas è un vero successo in quasi tutti i paesi del mondo, tra cui l’India, l’Italia, il Brasile, il Sudafrica, il Regno Unito e gli Stati Uniti. Citadel è la seconda serie originale più vista di Amazon Prime Video al di fuori degli Stati Uniti, e la quarta più vista in tutto il mondo. Un vero successone.

Potrebbe interessarti anche: