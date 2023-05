Marco Mengoni – Un’altra storia: audio, testo e significato

Una fotografia piena di ricordi, alcuni vissuti intensamente e altri che non si ha avuto il coraggio di vivere per poter essere raccontati e che quindi si possono solo idealizzare: è questo il perno di Un’altra storia di Marco Mengoni.

Testo Un'altra storia di Marco Mengoni

Al mondo non esiste nessuno

Come te che mi guardi

Con gli stessi occhi tristi

Quando fuori c’è il sole

Hai una strana forma di malinconia

Che mi ricorda che ogni cosa è mia

Solamente a metà

Mi saluti con un cenno

E non so se ti rivedrò domani

Oppure mai più

Guardarsi indietro è un’abitudine

Lo spettatore del tuo film

Non sei mai tu

Non mi dici neanche una parola

Guardo la tua ombra farsi piccola

Fino a scomparire

E ti vorrei rincorrere

Lo so bene che vuoi scappare

Ma non ti puoi nascondere

Come un abbraccio sulle scale

Ma lo sai da te

Anche adesso che sei lì da solo

Che cos’hai da sorridere?

Te lo giuro, non sto scherzando

Ti ricordi quando ti dicevo

“Ho avuto solo te”?

Quando ci si ammazza

Il tempo vola

Lo sappiamo entrambi

È un’altra storia

Le imperfezioni delle tue manie

Ancora mi portano via

E ci bastavano due bollicine

Per fottere la nostalgia

Siamo ragazzi perduti

Che si son riconosciuti

Al primo sguardo

Le ore, i secondi, i minuti

Passano muti come

Quando stai aspettando

E adesso so dove sei

Se solo sapessi dove sono io

Ti chiederei come stai

Se solo sapessi come dirti addio

E tu, lanci un desiderio a una fontana

E lo guardi arrugginire

E ti vorrei rincorrere

Lo so bene che vuoi scappare

Ma non ti puoi nascondere

Come un abbraccio sulle scale

Ma lo sai da te

Anche adesso che sei lì da sola

Che cos’hai da sorridere?

Te lo giuro, non sto scherzando

Ti ricordi quando ti dicevo

“Ho avuto solo te”?

Quando ci si ammazza

Il tempo vola

Lo sappiamo entrambi

È un’altra storia

E accorgersi in un attimo

Che è notte e siamo fuori

Andiamo senza meta

Sotto agli occhi dei lampioni

Tanto ci porta via il vento

Tu resta immobile

La strada sembra un deserto

E ti vorrei rincorrere

Lo so bene che vuoi scappare

Ma non ti puoi nascondere

Come un abbraccio sulle scale

Ma lo sai da te

Anche adesso che siam qui da soli

Che cos’hai da sorridere?

Te lo giuro, non sto scherzando

Ti ricordi quando ti dicevo

“Ho avuto solo te”?

Quando ci si ammazza

Il tempo vola

Lo sappiamo entrambi

È un’altra storia

