Un anno da nabbo: un romanzo per i gamer di ieri e di oggi

Chiunque abbia giocato almeno una volta a Fortnite sa cosa significhi essere un “nabbo”, ma non è necessario essere per forza nerd per apprezzare Un anno da nabbo, esordio di Salvatore Vitellino nell’ambito della letteratura per ragazzi.

Il romanzo è infatti una coming of age story in cui chiunque può ritrovarsi: a prescindere dalle proprie passioni. Anche se, chiaramente, i gamer si divertiranno a trovare riferimenti – e non soltanto a Fortnite.

Una storia semplice ma capace di andare in profondità, raccontando con ironia e sensibilità quel primo grande passaggio di vita che è la fine delle elementari e l’inizio delle medie.

Un anno da nabbo è edito da Giunti Editore ed è in tutte le librerie, fisiche e digitali.

La trama del libro

Essere sensibili è la vera forza. Un romanzo di formazione che racconta il superamento di un lutto e il passaggio alle scuole medie con l’aiuto di figure importanti e grazie all’ispirazione donata da tanti racconti di vite straordinarie; una storia autentica che farà commuovere ed emozionare. Tomà è un bambino molto riflessivo che cerca di comprendere il mondo facendo tesoro di tutto quello che gli accade e delle storie che gli adulti gli raccontano per aiutarlo a superare il periodo difficile che sta attraversando.

L’arrivo di una nuova compagna, Elena, socievole e decisa a fare amicizia con lui, cambierà le cose per Tomà: a contatto con Elena, e grazie agli amici del padre, morto in un incidente, ai racconti di nonna Pro e alle storie di eroica resilienza raccontate dalla mamma, guadagnerà una nuova sicurezza in se stesso e imparerà a imporsi quando necessario.

L’autore del libro

Salvatore Vitellino lavora nell’editoria da oltre vent’anni. Come autore si occupa principalmente di biografie di personaggi che hanno affrontato imprese particolari o scoperte scientifiche rivoluzionarie. Per Smemoranda si è occupato del tema del bullismo. Un anno da Nabbo è il suo esordio nella letteratura per ragazzi.