Pamela Anderson: in arrivo un documentario su Netflix

Dopo la controversa ma apprezzatissima serie Pam & Tommy, Pamela Anderson continua a far parlare di sé. E no, non ha nulla a che vedere con il sex tape che l’ha costretta a battaglie legali per tanti lunghi anni.

Dopo aver rifiutato ogni tipo di coinvolgimento con la serie prodotta da Hulu (da noi distribuita su Disney+) e diretta da Craig Gillespie, l’ex star di Baywatch ha finalmente deciso di raccontare la sua vita. Ma dal suo punto di vista.

A dichiararlo è Netflix che, a quanto pare, è riuscito ad aggiudicarsi la produzione di un documentario ufficiale sulla vita di Pamela Anderson. Un progetto che è girato per anni sui tavoli delle produzioni, senza però riuscire a trovare mai una sua concretizzazione. Almeno fino a poche ore fa.

Pamela Anderson is ready to tell her story in a new documentary.

The film, which has been in the making for several years, will feature the pop culture icon setting the record straight as she looks back on her professional path and her personal journey. pic.twitter.com/vSNvsQPE48

— Netflix (@netflix) March 2, 2022