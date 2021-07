Charli D’Amelio ha twerkato a una festa? Risponde la TikToker

La star di TikTok Charli D’Amelio ha finalmente risposto dopo essere stata al centro di polemiche quando i suoi follower hanno scoperto il suo twerking a una festa.

Due giorni fa, i social media sono esplosi con filmati tratti da una storia su Instagram di JT di City Girls. I video mostravano Charli D’Amelio twerkare a un party molto esclusivo, frequentato da artisti del calibro di Lil Uzi e Beyoncé.

Twitter e TikTok sono stati immediatamente infiammati dai commenti che criticavano la diciassettenne Charli per essersi messa in risalto con tale comportamento, in parte a causa del suo giovane pubblico. Altri si sono chiesti come fosse riuscita a entrare in una discoteca, essendo minorenne.

Noah Beck difende Charli D’Amelio

Il collega TikToker Noah Beck si è affrettato a prendere le difese di Charli. Il fidanzato di sua sorella Dixie ha spiegato che non era in un club ma invece a una festa in casa, ospitata da un amico comune.

“Voi ragazzi dovete lasciarla vivere”, ha detto Noah. “Povera ragazza, respira nel modo sbagliato e voi ragazzi avete qualcosa da dire.”

Sebbene i commenti di Noah abbiano ricevuto riscontri positivi, non sembra che il sentimento generale sui passi di danza di Charli sia cambiato molto. Almeno fino a quando la ragazza non ha risposto alle critiche, quasi un giorno dopo.

La risposta di Charli alle polemiche

A sua volta, Charli ha pubblicato ieri una serie di foto della serata sul suo account Instagram, molte delle quali la mostravano in posa con amici e familiari. La foto finale mostrava la TikToker che si scatenava sulla pista da ballo.

“E lo farò di nuovo”, ha sottotitolato così il set fotografico, suscitando una sfilza di risate e supporto nella sezione commenti da parte di fan e persino da altre star come Addison Rae e Madi Monroe.

Sembra che Charli non sia infastidita dalle critiche mosse contro di lei durante la sua serata alla festa. Tuttavia, la rete sta ancora esprimendo preoccupazione per l’influenza che potrebbe avere sui suoi giovani spettatori.