Traduzione testo Fuckboy: ecco la nuova canzone della webstar Dixie d’Amelio!

Dopo Be Happy, Dixie d’Amelio torna con un nuovo singolo!

La tiktoker e sorella della celeberrima Charli d’Amelio pubblica oggi, 14 maggio, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Fuckboy! La canzone, che potete ascoltare qui sotto, racconta di un ragazzo che Dixie usa soltanto per un po’ di sano divertimento.

Qui sotto trovate video ufficiale, testo e traduzione di Fuckboy di Dixie d’Amelio!

Dixie - F***BOY (Official Video)

Testo

[Pre-Chorus] I’m tired of not being happy

And you always thinkin’ you have

But the only way that you have me

Is so fucked up[Chorus] You’re just a fuckboy

You’re just a fuckboy

That’s not enough, boy

You’re just another motherfuck boy

‘Cause you’re just a fuckboy

You’re just a fuckboy

That’s not enough, boy

Don’t need another motherfuck boy

Another motherfuck boy

[Verse 2] And why am I still stuck on you (Stuck on you)

When you’re just stuck on her?

Why’d I try to fuck with you? (Huh?)

Now I’m just fuckin’ hurt (What?)

And I’m tired of being so damn tired

‘Cause I stayed up all night crying ’bout a piece of shit ass liar

And I’m tired of being so damn tired

‘Cause I put in too much energy just tryna fuel this fire[Pre-Chorus] Tired of not being happy

And you always thinkin’ you have me

But the only way that you have me

Is so fucked up[Chorus] You’re just a fuckboy

You’re just a fuckboy

That’s not enough, boy

You’re just another motherfuck boy

‘Cause you’re just a fuckboy

You’re just a fuckboy

That’s not enough, boy

Don’t need another motherfuck boy

[Bridge] You think that you’re the shit

But no one’s into it

Stop asking me for nudes, no, I’ll never send those to you

And get off my Instagram, who do you think I am?

Get out of my DM’s

And take off those damn Jordan’s

‘Cause you’re just a fuckboy

You’re just a fuckboy

No, ohh, woah, oh, oh-oh

Don’t need another fuckboy (Hahaha, ’cause fuck)[Chorus] You’re just a fuckboy

You’re just a fuckboy

That’s not enough, boy

You’re just another motherfuck boy

‘Cause you’re just a fuckboy (Boy, yeah)

You’re just a fuckboy (You’re just a fuckboy)

That’s not enough, boy (That’s not enough, boy)

Don’t need another motherfuck boy[Outro] You’re just a fuckboy

You’re just a fuckboy

That’s not enough, boy

You’re just another motherfuck boy

Traduzione

Sono coinvolta in quello che avrebbe potuto essere

Pensando a quello che avresti dovuto dire

Mi chiedo cosa ti passa per la testa

Mi chiedo chi dorme nel tuo letto

La mia mente sa che non ti interessa (non ti interessa)

Ma il mio cuore semplicemente non ascolterà

Pensavo che saresti sempre stato lì (essere lì)

Ma te ne sei andato in un minuto

Sono stanca di non essere felice

E pensi sempre di averrmi

Ma l’unico modo in cui mi hai

È così fottuto

Sei solo un fottuto ragazzo

Sei solo un fottuto ragazzo

Non è abbastanza, ragazzo

Sei solo un altro figlio di p..

Perché sei solo uno sc*pamico

Sei solo uno sc*pamico

Non è abbastanza, ragazzo

Non ho bisogno di un altro figlio di puttana

Un altro figlio di puttana

E perché sono ancora bloccata su di te (bloccata su di te)

Quando sei solo bloccato su di lei?

Perché ho provato a scopare con te? (Eh?)

Ora sto solo fottutamente ferito (cosa?)

E sono stanca di essere così dannatamente stanca

Perché sono rimasto sveglio tutta la notte a piangere per un pezzo di merda bugiardo

E sono stanca di essere così dannatamente stanca

Perché ho messo troppa energia solo cercando di sentire questo fuoco …

Sono stanca di non essere felice

E pensi sempre di avermi

Ma l’unico modo in cui mi hai

È così fottuto

Sei solo uno sc*pamico

Sei solo uno sc*pamico

Non è abbastanza, ragazzo

Sei solo un altro figlio di puttana

Perché sei solo uno sc*pamico

Sei solo uno sc*pamico

Non è abbastanza, ragazzo

Non ho bisogno di un altro figlio di p….

Un altro figlio di p…..

Pensi di essere una merd*

Ma a nessuno interessa

Smettila di chiedermi i nudi, no, non te li manderò mai

E scendi dal mio Instagram, chi credi che io sia?

Esci dai miei DM

E togliti quelle dannate Jordan

Perché sei solo uno sc*pamico

Sei solo un fottuto ragazzo

No, ooh, woaaaah, oh, oh-oh

Non ho bisogno di un altro figlio di p… (Hahaha, perché f*nculo)

Sei solo uno sc*pamico

Sei solo uno sc*pamico

Non è abbastanza, ragazzo

Sei solo un altro figlio di p…

Perché sei solo uno sc*pamico (ragazzo, sì)

Sei solo uno sc*pamico (sei solo un fottuto ragazzo)

Non è abbastanza, ragazzo (Non è abbastanza, ragazzo)

Non ho bisogno di un altro figlio di p…..

Un altro figlio di p…..

Sei solo del c…

Sei solo un del c…

Non è abbastanza, ragazzo

Sei solo un altro figlio di p…..