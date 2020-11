Dixie D’Amelio e Noah Beck stanno insieme per finta?

Dixie D’Amelio ha chiarito con assoluta fermezza l’autenticità dei suoi sentimenti e ha ribadito che sta vivendo la propria relazione con Noah Beck, senza nessun secondo fine.



Nell’ultimo episodio del suo podcast Charli’s 2 Chix, la tiktoker e cantante ne ha parlato dopo che un video, ora cancellato, sosteneva che lei e il fidanzato farebbero di tutto per fare hype.

L’accusa riguarda un’ uscita in particolare, in cui sono stati avvistati mentre andavano a fare colazione a Los Angeles. Ecco la risposta di Dixie D’Amelio che ha scelto di essere categorica ma di ricorrere all’ironia per replicare a questa supposizione.

Dixie D’Amelio e Noah Beck escono insieme solo per essere visti?

Queste ragazze ci filmano e poi dicono: ‘vogliono essere visti, escono per essere visti’. Cosa? Sto camminando per la strada per andare a fare colazione. Sono rimasta molto confusa, poi hanno cancellato il video quindi ho pensato di parlarne qui. Hanno anche tolto la possibilità di commentare, quindi ovviamente non erano abbastanza sicure della loro opinione… Ho pensato che era divertente.Stavo solo cercando di andare a fare colazione, vivere la mia vita, sono ancora una teenager. Ma immagino che se esco in pubblico, voglio essere vista. Quindi sì, scusate se ho camminato per la strada.

Noah Beck ha confermato lo scorso ottobre che lui Dixie sono ufficialmente una coppia. Intercettato dai giornalisti di Hollywood Fix, il 19enne ha spiegato che all’inizio non volevano rivelare pubblicamente di stare insieme: “Il piano era di tenerlo privato”, ha detto.

Il sospetto che fossero una coppia era comunque partito, perché apparivano spesso in pubblico e perché hanno girato insieme la clip del remix della canzone di Dixie D’Amelio, il brano Be Happy. Prima di arrivare alla conferma, i due ragazzi hanno ribadito più volte di essere solo amici, ecco perché permangono ancora tanti dubbi!