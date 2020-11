Bombay Rose: il trailer del film d’animazione indiano in arrivo su Netflix

Si intitola Bombay Rose, è un film d’animazione indiano interamente dipinto a mano e arriverà su Netflix a partire dal 4 dicembre. Una perla che secondo alcuni sarà sicuramente candidata agli Oscar 2021. In effetti basta dare un’occhiata al trailer per capire che ci troviamo di fronte a un’opera d’arte.

Guarda il trailer originale del film

Bombay Rose | Gitanjali Rao | Official Trailer | Netflix India

Fortemente voluto dalla regista indiana Gitanjali Rao, Bombay Rose è stato realizzato in 6 anni di lavorazione interamente a mano. Il film d’animazione è stato creato presso i Paperboat Animation Studios (Mumbai) in co-produzione con Cinestaan Film Company (India), Les Films d’ici (Francia) e Goldfinch Entertainment (UK).

Dopo essere stato presentato allo scorso Festival di Venezia approda su Netflix. Una scelta perfettamente in linea con la politica del colosso dello streaming in merito al cinema d’animazione.

Da Klaus, fino al recente Over the Moon Netflix continua a investire nella produzione o distribuzione di film d’animazione “diversi”. Un segnale forte e in netta opposizione alle grandi produzioni che vengono viste in sala.

Una fortuna, ma allo stesso tempo un peccato perché questi film in realtà la sala la meriterebbero eccome. Ma il fatto che un’opera come Bombay Rose possa essere visibile ovunque ci dà un’idea delle potenzialità dello streaming, in ogni caso.

La trama del film

Senso del dovere e differenze religiose mettono alla prova l’amore nascente di due sognatori sulle strade di Mumbai in questo racconto animato basato su una storia vera.

In Bombay Rose vedremo l’amore tormentato tra una ballerina di religione indiana e un orfano musulmano, ma anche quello tra due ragazze. Il tutto sullo sfondo su una coloratissima Mumbai che ricorda da vicino gli amatissimi film di Bollywood.

Siamo molto curiosi di vedere Bombay Rose, continueremo a parlarne!