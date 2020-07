Dixie D’Amelio: la reazione della famiglia al video di Be Happy

Dixie D’Amelio ha pubblicato il video ufficiale del suo primo vero singolo da artista, intitolato Be Happy! La canzone, come vi avevamo già raccontato qui su GingerGeneration.it, racconta un lato fragile dell’artista e tiktoker, membro dell’ormai celeberrima famiglia D’Amelio.

Il pezzo racconta la constatazione da parte di Dixie di non voler apparire per forza sempre felice quando, in realtà, le cose non vanno per il verso giusto. Cosa che sembra ormai diventata un dovere assoluto, a cui non ci si può sottrarre, e questo a causa dell’utilizzo smodato dei social network.

La sorella di Charli D’Amelio, dunque, ha mostrato il video ufficiale di Be Happy alla sua famiglia e ai suoi amici, al suo ragazzo (Griffin Johnson, membro della famosa Sway House) e alla pop star Jason Derulo.

Soltanto ieri, vi abbiamo raccontato dei nuovi progetti delle due sorelle D’Amelio. Dixie e Charli, infatti, sono diventate testimonial di un noto brand d’abbigliamento e hanno svelato che il reality show sulla loro famiglia è in fase di lavorazione.

Qui sotto il video della reazione in cui la famiglia commenta la prima vera esperienza con la musica di Dixie D’Amelio e dimostra tutto il suo affetto e ammirazione per la ragazza. Ecco le parole della giovane artista per introdurre la reazione:

Ciao ragazzi, ho la reazione della mia famiglia e di qualche mio amico al mio video di Be Happy quando lo hanno visto per la prima volta! C’è qualche momento incredibile con mia mamma che piange (tutto il tempo), Maxwell e il suo commentare in modo divertente, Griffin che è semplicemente Griffin e Jason Derulo che mi parla della sua esperienza nel mercato discografico. Buon divertimento!

Ecco la reazione al video ufficiale di Be Happy di Dixie D’Amelio!