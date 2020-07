I BTS come i Beatles: è record per Map of the soul: The Journey!

Forbes America, analizzando i dati pubblicati nel Nielsen Music Midyear Report, ha confermato il raggiungimento di un nuovo record per i BTS! Map of the soul: The Journey, infatti, è già l’album fisico più venduto nel 2020 e l’unico ad aver venduto in America più di 500 mila copie fisiche. Inoltre, contando tutti i formati è il nono album più venduto dell’anno con oltre 842 mila unità derivate da vendite fisiche, download e stream.

Risultati a dir poco incredibili per i BTS, che confermano l’incredibile successo dei ragazzi e l’affetto a dir poco commovente della loro adorata Army!





Il nuovo album Map of the soul: The Journey e il singolo Your eyes tell usciti oggi in digitale sono già al numero 1 su iTunes in 54 paesi, compreso il nostro paese.

Il disco coreano “MAP OF THE SOUL : 7” aveva raggiunto la vetta sia della Billboard 200 americana (4° n.1 in USA) che la vetta della Official Albums Chart inglese.

Ma non è finita qui! La boy band ha totalizzato oltre 1.41 milioni di copie nella prima parte di questo 2020. Solo un altro gruppo ha venduto in America più di 1 milione di copie. Quel gruppo, a cui ora i BTS vengono giustamente paragonati, sono i Beatles.

Come sottolinea Forbes America nel suo articolo, dopo più di 50 anni dal loro scioglimento i BEATLES rimangono la più importante rock band con più di 1.094 milioni di copie (parliamo sempre di album-equivalent units) nei primi 6 mesi di questo 2020.

Impossibile non cogliere il parallelismo tra BEATLES e BTS: due boy band che dominano il mercato discografico mondiale con 6 decenni di distanza. E che fanno innamorare miliioni di giovani fan in tutto il mondo!