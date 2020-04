Disney+: la recensione di Playdate with Destiny, nuovo corto dei Simpson

Vi abbiamo già parlato di Playdate with Destiny, il nuovo corto de I Simpson da oggi disponibile su Disney+. Noi l’abbiamo visto e ve ne vogliamo parlare.

Il cortometraggio è inedito in Italia e vede protagonista la piccola Maggie Simpson. Negli USA Playdate with Destiny è stato distribuito insieme a Onward, una delle produzioni Disney slittate a causa del Covid-19.

La recensione del corto:

Ce lo siamo chiesti tutti: quanto il passaggio a Disney influirà sui Simpson? La famiglia più dissacrante della tv è passata alla storia per non avere peli sulla lingua e, sì… una “ripulita” sicuramente ci sarà. Ma, nel bene e nel male, si trattava di un processo già attuato prima del passaggio a Disney. Forse più in linea con il contesto culturale di oggi.

Un esempio? L’addio di Apu, creato su uno stereotipo che oggi farebbe davvero fatica a funzionare.

Ma Playdate with Destiny non ha bisogno di tutto questo. La protagonista è infatti Maggie. La stessa Maggie che è stata caratterizzata in più di 30 stagioni. E il suo corto funziona davvero. Tra strizzatine d’occhio al cinema, a vecchi episodi e complice lo stile tipico de I Simpson questo sembra il corto perfetto per ufficializzare il passaggio di testimone.

Certo… vedere all’inizio del corto Disney presenta fa molto strano. Però il tutto è così piacevole e divertente che non ha importanza chi abbia creato e chi distribuisca. Una nuova era dell’entertainment è iniziata e noi siamo gli spettatori.

La trama del corto:

Il film inizia in una normale giornata al parco per Maggie Simpson. Sembra essere un giorno come tutti gli altri, ma quando Maggie si trova in pericolo, un eroico bambino la mette in salvo, rubandole il cuore. Dopo un felice primo appuntamento di giochi, Maggie non vede l’ora di rivedere il suo nuovo fidanzatino il giorno seguente, ma le cose non vanno esattamente come previsto. Sarà il destino (o Homer) a ostacolarla?