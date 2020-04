Selena Gomez: ecco il video ufficiale di Boyfriend (testo e traduzione)

Oltre al singolo, Selena Gomez ha rilasciato anche il nuovo video di Boyfriend estratto dall’album Deluxe Rare.

La cantante ha sempre parlato in modo speciale di questa canzone e finalmente può condividerla con tutti i suoi fan. Sulla canzone Sel ha dichiarato: Molti di voi sanno quanto io sia eccitata dal rilasciare Boyfriend. Si tratta di una canzone illuminante sul cadere e rialzarsi sempre mille e mille volte in amore, sempre sapendo che però non hai bisogno di nessun altro se non di te stessa per essere felice.

Scopri qui sotto video, testo e traduzione di Boyfriend di Selena Gomez:

Video di Boyfriend di Selena Gomez:

Selena Gomez - Boyfriend (Official Video)

Testo di Selena Gomez:

I want a boyfriend

But I just keep hitting dead ends

Try to take a shortcut, but I get cut again and again

I want a boyfriend

Tell me, are there any good ones left?

I keep finding wrong ones, but I want love again and again

I want a boyfriend

I been up all night

Pretty restlessly

Think I might know why (Uh)

I’ve been doing just fine

But baby, I don’t mean

That I’m feeling anti you and me

[Pre-Chorus] There’s a difference between a want and a needSome nights I just want more than meI know that there’s a fine line betweenIt’s not what I need, but[Chorus] I want a boyfriendBut I just keep hitting dead endsTry to take a shortcut, but I get cut again and againI want a boyfriendTell me, are there any good ones left?I keep finding wrong ones, but I want love again and againI want a boyfriend[Post-Chorus] I want a boyfriendI want a boyfriend[Verse 2] I could phone a friend, use a hotline or somethingBut that won’t get the job done (Uh-uh)‘Cause every time I tryEvery time they lie (Uh-huh)I get a little anty you and me[Pre-Chorus] There’s a difference between a want and a needSome nights I just want more than meI know that there’s a fine line betweenIt’s not what I need, but[Chorus] I want a boyfriendBut I just keep hitting dead endsTry to take a shortcut, but I get cut again and againI want a boyfriendTell me, are there any good ones left?I keep finding wrong ones, but I want love again and againI want a boyfriend[Outro] I want a boyfriendI want a boyfriend

Traduzione di Selena Gomez:

voglio un fidanzato

ma continuo a colpire uscite senza fine

provo a prendere una scorciatoia ma vengo tagliata di nuovo e di nuovo

voglio un fidanzato

ditemi, ne è rimasto ancora qualcuno di quelli buoni?

continuo a trovare quelli sbagliati, ma voglio amore ancora e ancora

voglio un fidanzato

sono stata sveglia tutta la notte

molto irrequieta

penso di sapere perché

sto bene

ma baby, non significa

che mi sento contro me e te

c’è una differenza tra un volere e un bisogno

certe notti voglio più di me stessa

so che c’è una sottile linea in mezzo

non è quello di cui ho bisogno ma

voglio un fidanzato

ma continuo a colpire uscite senza fine

provo a prendere una scorciatoia ma vengo tagliata di nuovo e di nuovo

voglio un fidanzato

ditemi, ne è rimasto ancora qualcuno di quelli buoni?

continuo a trovare quelli sbagliati, ma voglio amore ancora e ancora

voglio un fidanzato

voglio un fidanzato

voglio un fidanzato

potrei chiamare un amico, usare una hotline o qualcosa del genere

ma questo non concluderebbe il lavoro

perché ogni volta che ci provo

ogni volta che loro mentono

divento un po’ contro me e te

voglio un fidanzato

ma continuo a colpire uscite senza fine

provo a prendere una scorciatoia ma vengo tagliata di nuovo e di nuovo

voglio un fidanzato

ditemi, ne è rimasto ancora qualcuno di quelli buoni?

continuo a trovare quelli sbagliati, ma voglio amore ancora e ancora

voglio un fidanzato