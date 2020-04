Avengers: Tony Stark è ancora vivo e tornerà in un nuovo film?

Se avete seguito Avengers sapete benissimo quale sia stato il destino di Tony Stark aka Iron Man. Un destino che ha lasciato molti fan con il cuore spezzato e forse con la speranza che non fosse davvero l’ultimo atto nella vita del supereroe.

Un’idea su cui ha giocato Taika Waititi, regista di Jojo Rabbit ma già nome celebre nei film Marvel, che durante una diretta Instagram ha trollato i suoi fan con una sceneggiatura finta.

Il regista e sceneggiatore durante una diretta ha fatto finta di aver mostrato “accidentalmente” del materiale che rivelava il ritorno di Tony Stark. Lo script in questione confermava il ritorno di Iron Man in un nuovo film di Avengers.

Taika Waititi sta trollando i fan in diretta lasciandosi “sfuggire” uno script con con il ritorno di Tony Stark in The Avengereres. Dio lo amo. pic.twitter.com/HznPdKwVCH

taika waititi showing a fake love and thunder script and miek and new asgard concept art is the funniest thing that has ever happened pic.twitter.com/FgHJht0FL5

— alex (@loventhunders) April 9, 2020