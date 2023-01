Disneyland Paris: tutti gli eventi del Gran Finale 30° Anniversario

Nel 2022 Disneyland Paris ha festeggiato i suoi primi 30 anni con una serie di novità ed esperienze dedicate agli ospiti, tra nuove aree e hotel, spettacoli e appuntamenti. Le novità non sono ancora finite e continueranno anche per una parte del 2023 con il Gran Finale del 30° Anniversario.

Qui alcuni degli eventi a cui sarà possibile assistere a Disneyland Paris per il 30° Anniversario.

Avengers: Power the Night

Dopo la recente apertura della nuova area tematica Marvel Avengers Campus e del Disney Hotel New York – The Art of Marvel, i visitatori potranno vivere una nuovissima esperienza incentrata sul mondo dei Supereroi: Avengers: Power the Night lo spettacolo notturno di droni MARVEL all’interno del Parco Walt Disney Studios che andrà in scena dal 28 gennaio all’8 maggio 2023.

Disney Dreams!

Per il Gran Finale del 30° Anniversario, tornerà l’incredibile spettacolo notturno “Disney Dreams!”, uno degli spettacoli più amati a Disneyland Paris dal giorno della sua apertura. Si tratta di un’occasione perfetta per i visitatori di riscoprire questa creazione unica e per le nuove generazioni di scoprire questo spettacolo iconico. Dal 12 aprile.

Pixar: Insieme nella stessa realtà

A partire dall’estate 2023, i visitatori del Parco Walt Disney Studios potranno scoprire un nuovo spettacolo nello Studio Theater: “Pixar: insieme nella stessa realtà”.

Saranno invitati a partecipare ad un’avventura musicale con i loro Personaggi Pixar preferiti. Lo spettacolo racconterà di come la musica e l’amicizia uniscono tutti e combinerà tecnologie sceniche innovative, effetti di luce, coreografie e, naturalmente, la musica dei film Pixar.

Riapertura It’s A Small World

Dopo la chiusura per ristrutturazione, una delle attrazioni più gioiose ed amate riaprirà le sue porte per la gioia dei nella primavera del 2023. It’s a small world, un’imperdibile crociera per le famiglie situata nel cuore di Fantasyland fin dall’apertura di Disneyland Paris nel 1992, accoglierà ancora una volta grandi e piccini per un meraviglioso viaggio intorno al mondo sulle note di una delle canzoni più iconiche dei Parchi Disney.