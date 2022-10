Disneyland Paris: il Festival di Halloween durerà fino al 6 novembre

Halloween si avvicina e Disneyland Paris si prepara a festeggiarlo come mai prima. In occasione del 30° anniversario del parco i Cattivi Disney escono allo scoperto fino al 6 novembre per festeggiare una delle stagioni più attese dell’anno.

Un’atmosfera spettrale in tutto il Parco

Quest’anno gli ospiti di Disneyland Paris potranno vivere un Halloween più immerso che mai. Per la prima volta infatti le decorazioni non saranno solo all’interno del Parco, ma anche in tutti gli Hotel.

Ovviamente non possono mancare loro: i Cattivi. Proprio loro saranno protagonisti di uno spettacolo iconico con luci ed effetti speciali li riunirà diverse volte al giorno a Royal Castle Stage.

La Parata Mickey’s Halloween Celebration Dopo due anni di assenza torna finalmente la Mickey’s Halloween Celebration, la speciale Parata in cui i i Personaggi Disney, indossano i loro costumi di Halloween più belli festeggiando l’inizio della stagione autunnale in un’atmosfera magica e colorata. Ma non è finita qui. Alle prime ombre della sera i Cattivi torneranno per lo spettacolo Nightfall with Disney Villains che si svolgerà prima di Disney D-Light, il pre-show di dedicato ai festeggiamenti del 30° Anniversario e di Disney Illuminations. Durante uno show di fontane danzanti, nebbia e proiezioni, quatti quatti usciranno dall’ombra per conquistare per qualche istante il Castello della Bella Addormentata. Questi spettacoli si vanno ad aggiungere agli altri già in programma. Prodotti esclusivi Disneyland Paris per Halloween Visitando Disneyland Paris in questo periodo potrete riportare a casa dei bellissimi souvenir a tema. Inoltre potrete assaggiare delle bontà create appositamente per questo periodo dell’anno.