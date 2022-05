MTV annuncia Düsseldorf come città ospite degli MTV EMA 2022

MTV ha annunciato oggi che gli MTV EMA 2022 si svolgeranno a Düsseldorf presso il PSD Bank Dome, segnando la sesta edizione in Germania di questa celebrazione globale della musica.

Gli EMAs saranno trasmessi in diretta su MTV in più di 170 Paesi domenica 13 novembre. E saranno caratterizzati da performance spettacolari e apparizioni delle più grandi star del mondo.

“Non esiste un altro evento come gli ‘MTV EMAs’, che mette in contatto il pubblico di ogni angolo del mondo con i propri artisti preferiti“, ha dichiarato Raffaele Annecchino, Presidente e CEO, International Networks, Studios, & Streaming di Paramount.

“Non vediamo l’ora di tornare in Germania per riunire le più grandi star di oggi, i giovani innovatori e i superfan per la celebrazione della musica globale per eccellenza” ha aggiunto.

“Mentre celebriamo il 25° anniversario di MTV Germania, siamo entusiasti di tornare nell’incredibile paese in cui abbiamo ospitato i nostri primi ‘EMA’ nel 1994 di fronte all’iconica Porta di Brandeburgo di Berlino“, ha dichiarato Bruce Gillmer, President of Music, Music Talent, Programming and Events di Paramount, e Chief Content Officer, Music di Paramount+.

“Düsseldorf è una città vibrante e multiculturale e la cornice perfetta per una serata epica che celebra i migliori artisti di oggi e l’incredibile potere della musica di attraversare i confini e di unirci“.

I precedenti MTV EMA

Il conduttore, i candidati, gli artisti e i presentatori di questa edizione saranno annunciati in seguito.

I precedenti EMAs in Germania si sono svolti a Berlino (1994 e 2009), Francoforte (2001 e 2012) e Monaco (2007).

Gli MTV EMA 2021 si sono svolti in diretta dal Papp László Budapest Sportaréna in Ungheria.

Condotto dalla superstar del rap Saweetie, lo straordinario evento ha visto le elettrizzanti performance di Ed Sheeran, Maluma, Imagine Dragons, Kim Petras, Måneskin e ha reso omaggio ad alcuni dei più grandi artisti del mondo, celebrando al contempo la musica, l’amore e l’uguaglianza.

Per la prima volta, i destinatari degli MTV EMA Generation Change Award sono stati premiati durante lo show principale. MTV ha celebrato cinque giovani changemaker che promuovono l’uguaglianza e l’amore lottando contro le politiche anti-LGBTQ+.