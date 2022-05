Giorgia Soleri è Creator dell’anno ai Diversity Media Awards 2022: tutti i vincitori

Giorgia Soleri è la creator dell’anno ai Diversity Media Awards 2022. Ieri sera si è tenuta la settima edizione degli “Oscar dell’Inclusione” ideati dalla Fondazione Diversity sono stati premiati i contenuti mediali e personaggi che nel 2021 hanno contribuito a una rappresentazione inclusiva delle persone e delle tematiche legate alla diversity.

Nel corso di una serata-evento al Teatro Franco Parenti di Milano, condotta da Michela Giraud, M¥SS KETA e Diego Passoni e ricca di ospiti del mondo dello spettacolo, della cultura, delle istituzioni e della società civile, sono stati proclamati i vincitori e le vincitrici dei i riconoscimenti che premiano i personaggi e i contenuti mediali che si sono distinti per una rappresentazione valorizzante ed inclusiva delle persone per genere e identità di genere, orientamento sessuale ed affettivo, etnia, età e generazioni, disabilità. La premiazione sarà trasmessa per la prima volta su Rai1 sabato 28 maggio in seconda serata.

ENTERTAINMENT

PERSONAGGIO DELL’ANNO

Måneskin

Kasia Smutniak

Madame

Irma Testa

Marco Cappato

Bianca Balti

CREATOR DELL’ANNO

Giorgia Soleri @giorgiasoleri

Charlie Moon, @charliemoon

Michela Grasso, @SpaghettiPolitics

Giulia La Marca, @_giulia_lamarca

Pierluca Mariti @Piuttostoche

Tasnim Ali, @alitasnim

MIGLIOR FILM ITALIANO

Maschile Singolare (Amazon Prime Video • Rufus Film)

Positivə – Nexo • Peekaboo, UAU

L’afide e la formica – Now TV • Indaco Film, Rai Cinema, distribuzione Zenit Cinema

Anni da cane – Amazon Prime Video • Amazon Studios, Notorious Pictures

MIGLIOR SERIE TV ITALIANA

Strappare lungo i bordi (Netflix • Movimenti Production, Bao Publishing, DogHead Animation Studio)

Nudes – Rai Play • Bim Produzione

Zero – Netflix • Fabula Pictures, Red Joint Film

Anna – Sky • Sky Studios, Wildside, Arte France, Fremantle, Kwaï, The New Life Company

Un professore – Rai1 • Rai Fiction, Banijay Studios Italy

MIGLIOR SERIE TV STRANIERA

Maid (Netflix)

It’s a sin – Starz Play

Reservation Dogs – Disney+

Work in progress – Now Tv, Sky Italia

The Underground Railroad – Amazon Prime Video

Hawkeye – Disney+

MIGLIOR PROGRAMMA TV – EX AEQUO

Drag Race Italia (Discovery +) e GEO (Rai3)

Il collegio – Rai2

La teoria di tutte – laF

I fantastici – Fly2Tokyo – Rai Play

MIGLIOR CAMPAGNA PUBBLICITARIA

Ciao papà! – Idealista

Know you can – Axa

Let’s be clear – Sprite

Do it together – Indesit

Merry Xmas from Tezenis – Tezenis

MIGLIOR PROGRAMMA RADIO E PODCAST

New G – podcast originale Spotify

Say Waaad? – Radio Deejay

Melog, il piacere del dubbio – Radio 24

Sui Generis – Radio Popolare

Parole Nuove – podcast OIM Italia

MIGLIOR PRODOTTO DIGITALE

Sio, Cos’è lo Schwa?

Vd News, Le domande indiscrete a un’asessuale

Belle di Faccia, Grassofobia e Socialità

Autistic Red Fryk Hey, Termini che non devi utilizzare per descrivermi

Colory*, Quello che a lezione di storia non ci hanno insegnato…

MIGLIOR SERIE KIDS

Adventure Time – Distant Lands (Cartoon Network)

Ridley Jones: la paladina del museo – Netflix

Ada la scienziata – Netflix

PAW Patrol – NickJr • ViacomCBS Networks, Spin Master Entertainment

Alice & Lewis – Rai Yoyo

Anfibia – Disney+

INFORMAZIONE

MIGLIOR SERVIZIO TG

Tg1 con “La nuova squadra di governo di Biden: diversità e inclusione” di Monia Venturini

Tg3 con “Bebe Vio oro alle Paralimpiadi di Tokyo” di Marco Franzelli

Tg La7 con “Giornata internazionale contro l’omotrasfobia” di Raniero Altavilla

MIGLIOR ARTICOLO STAMPA QUOTIDIANI

Il Sole 24 Ore con “Femminicidi e violenza aumentano, cosa stiamo sbagliando?” di Chiara Di Cristofaro e Simona Rossitto

Il Fatto Quotidiano con “Napoli, periferia Est la mattanza dei 20enni” di Maddalena Oliva

Il Messaggero con “Il tempo grigio, l’ultimo tabù” di Maria Lombardi

La Repubblica con “A 16 anni sono Ludovica – dall’odio trasfobico mi ha salvato la mamma” di Maria Novella De Luca

MIGLIOR ARTICOLO STAMPA PERIODICI

L’Espresso con “ABILISMO Il nome dell’odio” di Simone Alliva

Gente con “Vi faccio conoscere le grandi scienziate italiane” di Maria Elena Barnabi

Il Venerdì di Repubblica con “Love Story” di Claudia Arletti

Vanity Fair con “Il mondo salvato dai ragazzini” di Silvia Nucini

MIGLIOR ARTICOLO STAMPA WEB

Marieclaire.it con “Michelle Wu, la prima sindaca di Boston che entrò in politica per salvare sua madre” di Arianna Galati

Corriere.it con “Perché i figli di coppie gay in Italia sono bambini di serie B” di Elena Tebano

Vanityfair.it con “Area Marina: «Perché a una donna con disabilità non si pensa mai come una madre?»” di Marina Cuollo

The Wom con “Perché abbiamo bisogno di una Barbie astronauta (oggi più che mai)” di Valentina Grassini