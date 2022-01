Disneyland Paris: al via i festeggiamenti per i 30 anni

Quest’anno Disneyland Paris compie 30 anni e si prepara a stupire i suoi ospiti, nuovi e affezionati, con tante sorprese che lo faranno entrare in un’era tutta nuova. La data da segnare è quella del 6 marzo 2022 quando inizieranno ufficialmente i festeggiamenti per celebrare questo importantissimo traguardo.

Era il 12 aprile 1992 quando Disneyland Paris apriva ufficialmente le porte dando per la prima volta il benvenuto ai fan europei, desiderosi di vivere la Magia Disney a 360 gradi. Da allora il parco è cresciuto, ampliandosi e cercando di stare al passo con i tempi: alle attrazioni storiche se ne sono aggiunte altre, mentre le strutture continuavano a ospitare centinaia di milioni di spettatori.

Oggi questa storia continua grazie alle migliorie che sono state fatte proprio in vista dei 30 anni di Disneyland Paris. Si parte con due show, uno giornaliero e un pre-show notturno, che si terranno di fronte al castello della Bella Addormentata, interamente restaurato.

Ai personaggi iconici come Topolino, Minnie, Pippo e Paperino se ne aggiungeranno altri più recenti, il tutto in una parata che avverrà sulle note di una composizione registrata dall’orchestra sinfonica degli Abbey Road Studios di Londra. In questa occasione tutti i personaggi saranno vestiti con nuovissimi costumi iridescenti, tutti creati dalle sartorie del parco per l’occasione.

Il pre-show notturno sarà invece il Disney D-Light, uno spettacolo che combinerà video- proiezioni, getti d’acqua luminosi, effetti di luce, nebbia, celebri brani Disney e, soprattutto, una coreografia di droni.

Ma non è finita qui. Agli show dal vivo si vanno ad aggiungere i Giardini Incantati: un giardino di statue cinetiche formato da 30 opere d’arte che celebrano la bellezza e la diversità dei personaggi Disney Pixar.

Tra le novità più attese vi è anche l’apertura del nuovo complesso alberghiero Avengers Campus che sarà inserito in una nuova area tematica di riferimento.

Da sempre punto di riferimento per la cultura pop contemporanea, Disneyland Paris proporrà anche novità per quel quello che riguarda il settore food e beverage, oltre che per il merchandising. In particolare la stilista Stella McCartney ha realizzato un outfit personalizzato per Minnie oltre che una speciale t-shirt ispirata a Minnie che sarà acquistabile in occasione della Festa della Donna.