La notizia che tutti i Disney geeks più incalliti d’Europa (e non solo) stavano aspettando è finalmente arrivata. Disneyland Paris, il più importante parco di divertimenti del Vecchio Continente, sta ufficialmente per riaprire le porte ai suoi guest. La notizia è giunta pochi minuti fa sui canali social del parco, chiuso a partire dallo scorso marzo per l’emergenza Covid-19.

Prenota subito il tuo viaggio al parco con la nostra offerta!

Ecco quando riaprirà Disneyland Paris

La data da segnarsi a calendario è il prossimo 15 luglio. A partire da questo giorno, dunque, il parco di divertimenti riaprirà in maniera progressiva al pubblico. Così come avvenuto in altri parchi di divertimento, la riapertura avverrà per gradi e, ovviamente, con un occhio di riguardo alla situazione epidemiologica.

Nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture progressive de Disneyland Paris qui débutera avec les Parcs Disneyland et Walt Disney Studios, l’hôtel Disney’s Newport Bay Club et Disney Village à partir du 15 juillet 2020. Plus d’infos : https://t.co/m8yoXg14BY pic.twitter.com/wVqzYSLhHR — Disneyland Paris (@DisneylandParis) June 22, 2020

Scontato dire che la riapertura di Disneyland Paris, per motivi di sicurezza, sarà legata ad una serie di nuove rigorose misure che tutti, dai cast member ai guest, dovranno rispettare.

I dettagli

La riapertura del parco permetterà l’entrata ad un massimo di 25.000 persone al giorno. Un numero, questo, più che doppio rispetto al numero dei guest imposto per i parchi asiatici di Hong Kong e Shangai.

Il 15 luglio, dunque, riapriranno i due parchi (il parco Disneyland e i Walt Disney Studios) con il seguente orario: dalle 10 alle 20 per il parco Disneyland e dalle 10 alle 19 per gli Studios. Nella stessa data è prevista anche la riapertura del complesso di negozi e ristoranti del Disney Village e l’Hotel Newport.

Il 20 luglio, inoltre, riaprirà l’Hotel Cheyenne, il 3 agosto l’Hotel Santa Fé e il 7 settembre il lussuoso Disneyland Hotel. Nessuna info, almeno per ora, sull’hotel Sequoia Lodge.

Confermata, inoltre, la tanto attesa stagione del Re Leone e della Giungla.

Le misure di sicurezza

Clicca qui per un’offerta speciale di mascherine!

A tutti, guest e cast member, sarà richiesto di indossare la mascherina obbligatoria.

Il parco ha inoltre messo in atto delle misure di pulizia e sanificazione rafforzate e misure di sicurezza per garantire il distanziamento sulle attrazioni. In tutto il parco, inoltre, i guest avranno a disposizione oltre 2000 dispenser di gel igienizzante.

Per maggiori informazioni sull’acquisto dei biglietti (rigorosamente online) e sulle nuove misure in campo vi invitiamo a consultare il sito ufficiale del parco!