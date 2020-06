Brenda Asnicar parla dello scandalo del Mondo di Patty e di Juan Darthés

Torniamo a parlare su Ginger Generation dello scottante caso che ha travolto lo scorso anno il cast de Il Mondo di Patty. Come ricorderete, infatti, Thelma Fardin (Giusy nella serie) aveva pubblicato un video nel quale accusava di molestie il collega Juan Darthés. Il Leandro Díaz Rivarola, purtroppo, ha ricevuto le accuse non soltanto di Thelma ma anche di molte altre attrici. Pare infatti che l’attore avesse puntato anche altre colleghe. L’ultimo aggiornamento a riguardo era giunto lo scorso gennaio, quando Rivarola era stato ufficialmente incriminato da un tribunale nicaranguense. Ebbene, in una recente intervista esclusiva concessa a Latin Music Official, Brenda Asnicar ha avuto occasione di commentare la spinosa vicenda.

L’indimenticabile Antonella di Il Mondo di Patty ha spiegato di essere rimasta del tutto senza parole per quanto accaduto. Brenda Asnicar ha anche ammesso apertamente di aver visto “anche altre cose” sul set, ma di non aver mai maturato alcun sospetto nei confronti di Juan.

Ecco le sue dichiarazioni a Manuele Feula:

C’è stata una denuncia che ha fatto una delle mie compagne, è stata una situazione da film dell’orrore. Non so ancora cos’è successo di preciso, la giustizia a volte è lenta. Io volevo bene anche a Juan, voglio bene alla sua famiglia, non so davvero cosa possa essergli successo. Io non sapevo nulla. Ma dobbiamo credere nelle nostre donne, dobbiamo sapere che questo non è un gioco. Io credo a Thelma, ovviamente.

Non so cos’altro dire. Per me è dificile, io stavo lavorando tutti i giorni, io non ho mai visto niente. Ho visto delle “situazioni” però non di questo tipo. Niente, non so cosa dire. Io sono rimasta sotto shock, è stata una sorpresa. Voglio ricordare Il Mondo di Patty come un momento della mia vita. Io sono un’artista a cui interessano tantissmo queste questioni, adesso io so perché sono chi sono. La vita ti mostra chi sei, per questo credo a Thelma e la supporto. E cerco sempre di usare la mia musica per esprimere messaggi positivi.

Intervista con BRENDA ASNICAR (Antonella di "Il Mondo di Patty") con TOMMASO ZORZI E MANUELE FEULA

