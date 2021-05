Disneyland Paris: la data di riapertura è il 17 giugno

Dopo un lungo periodo di stop iniziato il 30 ottobre scorso, Disneyland Paris riapre ufficialmente i battenti. Abbiamo una data ufficiale: il prossimo 17 giugno. Un nuovo inizio per uno dei più celebri parchi dei divertimenti tematici. Fiore all’occhiello dell’intrattenimento europeo, Disneyland Paris fu inaugurato il 12 aprile 1992. Oltre al parco in sé, il 17 giugno riapriranno anche il Walt Disney Studios e i due alberghi Disney Village e Newport Bay Club. Come leggiamo da Cyber Ludus, sono già state comunicate le nuove misure di sicurezza aggiornate alle nuove misure previste dal governo francese. A breve gli interessati potranno di nuovo divertirsi tra le innumerevoli attrazioni, tra cui Main Street, Hauntend Mansion e Splash Mountain.

La magie de retour à Disneyland Paris ✨ | Réouverture le 17 juin 2021

Watch this video on YouTube

DISNEYLAND RIAPRE AL PUBBLICO: IL COMUNICATO

Dopo l’ultima chiusura avvenuta lo scorso 30 ottobre a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, Disneyland Paris si appresta ad aprire nuovamente le porte al pubblico. Il parco dei divertimenti ha rilasciato un messaggio in merito: “Siamo lieti di annunciare che Disneyland Paris riaprirà il 17 giugno con Disneyland Park, Walt Disney Studios Park, Disney’s Newport Bay Club Hotel e Disney Village. La nostra riapertura seguirà le misure rafforzate in maniera di salute e sicurezza”.

IL DISNEY’S HOTEL NEW YORK – THE ART OF MARVEL APRE I BATTENTI

Tra le tante novità segnaliamo anche l’apertura del Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel. L’edificio sarà di nuovo disponibile agli interessati a partire dal 21 giugno prossimo. Le prenotazioni potranno iniziare dal 18 maggio sul sito ufficiale di Disneyland Paris. L’hotel dedicato al Marvel Universe è situato a pochi passi dal parco Disney. È raggiungibile tramite navetta. Si tratta di un albergo a quattro stelle. Come leggiamo da Regnodisney.it l’hotel è stato creato in stile Galleria d’arte di New York. Il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel celebrerà i personaggi Marvel e gli artisti che li hanno creati.

Per aggiornamenti su Disneyland Paris e altri parchi di divertimento continuate a seguirci.