Francesco Bertoli: “Ecco cosa mi ha insegnato Amici 19” (Video intervista)

Fin dal primo giorno all’interno della scuola noi di Ginger abbiamo seguito molto da vicino l’avventura di Francesco Bertoli ad Amici 19! Francesco, che come molti di voi ricorderanno ha alle spalle una lunga gavetta, è stato senza ombra di dubbio uno dei concorrenti più amati del talent!





Francesco Bertoli ci ha dato da subito l’impressione di essere un ragazzo con tante fragilità ed insicurezze. Rispetto agli altri allievi, in effetti, si è da subito dimostrato molto schivo e riservato, per poi aprirsi (per non dire esplodere!) solo al momento giusto.

Proprio la sua delicatezza e il suo garbo hanno colpito i fan, che hanno supportato Francesco Bertoli fino al giorno della sua eliminazione. E che continueranno a supportarlo anche ora che esce Carpe Diem, il sui primo disco!

Abbiamo avuto la fortuna, proprio poche ore fa, di scambiare quattro chiacchiere con l’artista via Skype, per ovvi motivi. Ecco tutto quello che Francesco ci ha raccontato sul suo disco e sulla sua esperienza ad Amici 19!

Francesco Bertoli: “Ecco cosa mi ha insegnato Amici 19”

Ecco la copertina e la tracklist di Carpe Diem di Francesco Bertoli!

Tracklist

Carpe Diem

Mc Donald’s

Buio Pesto

La Mia Città

Eri Una Festa

Roxanne

Ognuno Per Sé

Geloso

Ballo Come Celentano

Io Che Amo Solo Te

Ecco la biografia dell’artista!

Milanese classe 1996, amatissimo sui social (106k su Instagram), Francesco Bertoli ha fatto della sua passione per la musica, e per il canto in particolare, la sua ragione di vita. La musica infatti ha fatto parte della vita di Francesco già dall’età di 6 anni quando ha iniziato a studiare canto, studio al quale ha poi affiancato quello del pianoforte e la passione da autodidatta per il Beatbox.

Durante la sua adolescenza Bertoli ha fatto esperienza con diverse band approcciandosi a differenti generi musicali, dal Rock al Soul, dal Blues al R&B, sempre in lingua inglese. Tra queste band anche i JARVIS con cui vince nel 2015 il premio MTV New Generation Award.

Nel 2018 inizia un percorso da solista lavorando a diversi brani inediti in italiano, progetto questo che si concretizzerà quest’anno con la pubblicazione del suo album