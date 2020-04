Disney+: la recensione del quarto episodio di Elena, diventerò Presidente

Le lezioni di vita che si imparano crescendo sono tantissime e ne sa qualcosa la protagonista di Elena diventerò Presidente. In questo quarto episodio della serie, la giovanissima ragazza imparerà ancora una volta cosa vorrà dire crescere, passando per quella fase che la farà diventare donna.

Anche questo episodio come i precedenti, cerca di trattare temi importanti per le ragazze in modo non banale ma allo stesso tempo di facile comprensione. In questo episodio Elena non vuole più sentirsi una bambina e per questo disobbedisce alla madre andando con l’amica in un negozio di intimo. Le due proveranno dei reggiseni quasi per divertimento fino a quando non vengono beccate da un’insegnante.

A quel punto le due decidono di scappare in fretta e furia ma Elena non si rende conto di avere per errore rubato uno dei reggiseni. Non sa come dirlo alla madre e i sensi di colpa la divorano non solo per aver disobbedito ma anche per aver commesso un reato.

Mentre Elena ha a che fare con i suoi problemi, suo fratello Bobby è alle prese con la sua prima relazione con Monyca con la y (come viene in modo divertente definita nel programma). I due cercano di trovare i loro spazi ma la super apprensiva Gabi riuscirà a lasciare un po’ di spazio ai due piccioncini?

Infine è il momento del rapporto tra Gabi e Sam che si fa sempre più complicato. Lui non è sicuro di essere pronto a vivere le responsabilità di padre ecco perché i due si prendono una pausa. Nonostante tutto, Sam non riesce proprio a stare lontano da Gabi e dalla sua famiglia.

La trama di Elena, diventerò Presidente

La serie si apre proprio con un flash del futuro, dove un’adulta Elena Cañero-Reed (interpretata da Gina Rodriguez che ne è anche produttrice) si appresta ad entrare nello studio ovale per il suo primo giorno. Lì riprende in mano il diario mandatole dalla madre. Diario che racchiude la sua vita, i suoi sogni e le speranze e che ha iniziato a scrivere quando andava a scuola media. Si torna nel presente con la giovane protagonista (interpretata da Tess Romero) alle prese con la vita normale di una pre-adolescente: i problemi con le amiche d’infanzia, la cotta per il ragazzo più carino della scuola, i sogni per il proprio futuro e anche qualche piccola situazione in famiglia. Elena vive con la madre Gabi e il fratello Bobby.

Cosa ne pensate della serie originale targata Disney+, Elena diventerò Presidente?