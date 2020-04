Ariana Grande sarà tra i protagonisti del Singalong organizzato da Disney durante questa quarantena. La cantante di Thank U Next non sarà l’unica e insieme a lei ci saranno tantissime celebrità tra cui Demi Lovato, Darren Criss e il cast di High School Musical che intonerà a distanza We’re all in this together.

The Disney Family Singalong andrà in onda in America sul canale ABC il 16 di aprile.

Ecco quale canzone canterà Ariana Grande

Secondo alcuni rumors l’ex stellina di Nickelodeon si esibirà con un brano tratto dal film animato Disney, Hercules, uno dei classici del palmares del brand. Ariana si esibirà con il brano Won’t Say I’m in Love, cantato dal personaggio di Megara. La cantante sembra molto emozionata di poter partecipare a questo evento che si svolgerà da casa, come un po’ tutto avviene in questo periodo.

Qui per guardare il video trailer di Disney Family Singalong

THE DISNEY FAMILY SINGALONG

La reunion con il cast di Victorious

Di recente Ari è stata protagonista di una speciale reunion con il cast di Victorious, la serie che ha lanciato la sua carriera e che le ha permesso di avere uno spin off prima (Sam&Cat) e di sfondare nel mondo della musica dopo, diventando una delle artiste pop più famose nel globo. Non perdetevi l’articolo sulla reunion QUI.