Disney+ Day: ecco tutti i nuovi contenuti in arrivo il 12 novembre

Il prossimo 12 novembre la Disney presenterà il Disney+ Day, una celebrazione mondiale che coinvolgerà tutte le divisioni della Company. Agli abbonati di Disney+ verranno offerti nuovi contenuti diffusi attraverso i brand iconici della piattaforma, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, e Star, presente nei mercati internazionali.

Ci sarà anche una speciale presentazione per i fan dedicata a Disney+ con anticipazioni dei titoli in arrivo. Inoltre, sempre dal 12 novembre, Disney+ si espanderà in nuovi mercati dell’Asia e del Pacifico, raggiungendo nuovi spettatori in tutto il mondo.

Per celebrare il secondo anniversario di Disney+, la Company offrirà agli abbonati speciali promozioni ed esperienze. I Disney Parks and Resorts di tutto il mondo e Disney Cruise Line stenderanno il tappeto blu per i fan di Disney+ con alcune sorprese e attività, tra cui opportunità per scattare fotografie, incontri con i personaggi e molto altro; su shopDisney.com ci saranno offerte speciali e i popolari show televisivi e le serie più famose si uniranno alle celebrazioni.

I contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic che debutteranno in occasione del Disney+ Day

Disney+ Day includerà anteprime di contenuti di tutti i brand principali del servizio, tra cui: