My Little Pony: Una Nuova Generazione, ecco il giornale dedicato al film

Una nuova generazione di pony è pronta a incantare il piccolo schermo e conquistare il cuore di milioni di bambini! In occasione dell’uscita del film My Little Pony: Una Nuova Generazione, disponibile su Netflix dal 24 settembre, Panini Magazines presenta una speciale rivista dedicata ai nuovi abitanti del fantastico mondo di Equestria.

My Little Pony Speciale Film, è infatti disponibile in edicola e su Panini.it a partire da lunedì 20 settembre.

La rivista

In My Little Pony Speciale Film sarà possibile leggere la storia a fumetti di Sunny, la giovane Pony di Terra intelligente e amante dell’avventura, decisa a riportare la pace e l’amicizia tra gli Unicorni, i Pegasi e i pony terrestri che abitano Equestria.

I piccoli lettori potranno inoltre conoscere i protagonisti della next generation di pony: Sunny, Izzy, Zipp, Ruby e Hitch avranno ciascuno una scheda dedicata che racconterà le loro passioni e caratteristiche. Ci saranno anche tantissime attività e giochi, come il test per scoprire il proprio Pony Gemello, il labirinto da risolvere di Marpony, disegni e immagini da colorare e molto altro!

Spazio anche alla creatività: i bambini potranno infatti, creare il proprio gioco da tavolo, realizzare un braccialetto dell’amicizia e ritagliare un fantastico corno di unicorno da indossare!

Il magazine sarà disponibile in un’unica uscita allo speciale prezzo di 4,90€. Ma non è finita qui: acquistando la rivista avrete in regalo l’imperdibile statuina 3D ufficiale di Sunny!

La trama del film

È successo qualcosa di inimmaginabile: Equestria ha perso la sua magia! Pony terrestri, unicorni e pegasi non son più amici e vivono separati in base alla specie. Ma l’idealista pony terrestre Sunny (Vanessa Hudgens) vuole assolutamente trovare un modo per riportare unione e incanto nel loro mondo.

Sunny e l’unicorno di buon cuore Izzy (Kimiko Glenn) partono per terre lontane dove incontrano, tra gli altri, i pegasi carismatici e coraggiosi Pipp (Sofia Carson) e Zipp (Liza Koshy) e il diligente pony terrestre Hitch (James Marsden). La loro missione è costellata da disavventure, ma ognuno di questi nuovi grandi amici ha dei doni speciali e unici che potrebbero riportare la magia nel loro universo, dimostrando che anche i pony piccoli possono fare una grande differenza.