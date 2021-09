Cosa indossare al primo appuntamento: consigli e cosa evitare!

Il primo appuntamento è sempre un momento molto speciale, ma può essere anche davvero stressante! Non solo perché siamo nervose all’idea di un incontro romantico, ma anche e soprattutto per il dubbio principale che che ci assilla: cosa mi metto?! Meglio la gonna o i pantaloni? Punto su un abbigliamento colorato o il classico black and white?

Nell’epoca dei social, è ormai sempre più frequente di trovarsi nella situazione di dover uscire con qualcuno conosciuto sulle app o su siti di incontri online e la variabile dell’incontro al buio può creare ancora più incertezze.

Cosa indossare al primo appuntamento:

Il primo consiglio, anche se può sembrare scontato, è indossate qualcosa che vi fa sentire a vostro agio e sicure di voi stesse. Ci saranno già tante altre emozioni ed imprevisti da gestire, non complichiamoci la vita con scarpe od indumenti scomodi; soprattutto, però, si sa, la sicurezza in se stessi è sempre la cosa più attraente!

Scegliere non è mai facile, ma ci sono piccoli accorgimenti che possono sempre tornarci utili.Jeans e camicetta bianca sono sempre ottime opzioni, come anche il classico vestitino nero.

I jeans sono sempre la scelta migliore quando si è indecise. Se l’appuntamento èdi giorno, si può benissimo abbinare con delle t-shirt bianche, un maglioncino e un paio di sneakers, in modo da non risultare troppo formali ma nemmeno ma nemmeno troppo casual. Non abbiate timore di scegliere un capo così semplice, perché in realtà è anche quello che riscuote maggior successo.

L’abito nero nero, invece, è un passepartout che ci salva in ogni occasione e che può essere abbinato alle sneakers per un look più casual, ai bikers per dare un tocco più rock o ai tacchi per una serata elegante. Inoltre vi permette di giocare con silhouette diverse e la neutralità del colore vi permetterà di sbizzarrirvi con gli accessori. Benvenuti colori e punti luce.

Se non siete ancora sicure, mandate una foto del look alle vostre amiche, che sicuramente vi sapranno aiutare a scegliere l’outfit che vi valorizza di più. Ma soprattutto, ricordatevi di divertirvi!