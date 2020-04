Anna: il remix di Bando è con Madman e con Gemitaiz

Da venerdì 24 aprile sarà disponibile in tutti gli store digitali BANDO REMIX, una nuova versione del successo della rapper sedicenne spezzina ANNA accompagnata da due dei nomi più importanti della scena urban italiana. Si tratta di MADMAN e GEMITAIZ.

I due artisti avevano fin da subito colto le potenzialità di BANDO dimostrando ancora una volta un fiuto eccezionale nel riconoscere una hit e hanno lavorato ad un remix davvero incredibile.

ANNA, dal canto suo, è stata onorata di poter collaborare con due pietre miliari della scena rap italiana, una collaborazione di cui ovviamente va molto orgogliosa.

Il brano è diventato ormai un successo nel nostro Paese da più di due mesi ai vertici delle classifiche digitali e ufficiali. Dopo aver totalizzato oltre 19 milioni di stream ha fatto capolino anche nelle playlist Spotify di gran parte del mondo.

Il successo di Anna all’estero

Il brano è entrato nella classifica Viral di Spotify in Danimarca, Francia, Stati Uniti (con un picco alla posizione n.2), Svizzera, Austria, Finlandia, Canada, Svezia, Germania, Olanda, Belgio, Spagna, India, Portogallo, Repubblica Ceca, Hong Kong, Ungheria, Singapore e Taiwan. A queste si aggiunge la principale classifica Viral ossia la Global dove Bando è arrivata alla posizione n. 4.

Ma non è tutto. Il brano è stato inserito in più di 280 playlist nel mondo incluse alcune playlist importanti a livello internazionale come Swag, Pollen e Anti Pop

A chiudere il cerchio anche le radio. Dopo l’Italia (dove il brano è arrivato nella Top30 nonostante il genere trap noi sia così preponderante nelle playlist radiofoniche del nostro paese) BANDO è in programmazione anche Francia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Svizzera ed è solo l’inizio.

Tutto questo è il segno che Bando di Anna è riuscita a superare tutte le barriere di genere e legate alla lingua italiana.