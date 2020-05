Disney+: Artemis Fowl e le altre nuove uscite di giugno

A giugno il catalogo di Disney+ si arricchisce di nuovi interessanti contenuti, tra film live action, serie e documentari. Arrivata il 24 marzo in Italia e in altri paesi d’Europa la piattaforma ha saputo guadagnarsi in breve tempo una solida cerchia di abbonati.

Ecco alcune delle uscite di Disney+ di giugno:

Artemis Fowl dal 12 giugno

Ispirato al primo libro dell’epica serie best seller firmata da Eoin Colfer, edita in Italia da Mondadori, Artemis Fowl regala al pubblico di tutte le età un’intensa esperienza cinematografica. Diretta da Kenneth Branagh, questa fantastica avventura epica, con paesaggi magnifici e spettacolari effetti visivi, trasporterà gli spettatori in nuovi mondi magici. Artemis Fowl è interpretato dall’esordiente Ferdia Shaw nel ruolo del protagonista, insieme a Lara McDonnell, Josh Gad, Tamara Smart, Nonso Anozie, Josh McGuire, Nikesh Patel e Adrian Scarborough, con Colin Farrell e Judi Dench.

Gli Incredibili 2 dal 26 giugno

Nel film Disney e Pixar Gli Incredibili 2, Helen viene scelta per condurre una campagna a favore del ritorno dei supereroi, mentre Bob deve gestire le imprese quotidiane di una vita “normale” a casa con Violetta, Flash e il piccolo Jack-Jack… i cui poteri stanno per essere scoperti. La loro missione viene però messa a repentaglio quando un nuovo nemico escogita un piano geniale e pericoloso che minaccia di distruggere ogni cosa. Ma i Parr non rifiutano mai una sfida, specialmente quando hanno Siberius al loro fianco. Ecco perché questa famiglia è così “incredibile”

Frozen II – Dietro le Quinte dal 26 giugno

La docuserie sulla realizzazione del film d’animazione creata appositamente per Disney+.

X-Men: Dark Phoenix dal 19 guigno

Durante una missione di salvataggio nello spazio, Jean perde quasi la vita quando viene colpita da una misteriosa forza cosmica. Una volta tornata a casa, questa forza la rende infinitamente più potente ma anche molto più instabile. Lottando con questa entità dentro di lei, Jean libera i suoi poteri in modi che non può né comprendere né contenere. Con il potere fuori controllo, Jean farà del male alle persone che ama di più, minando anche il forte legame che unisce gli X-Men. Con un gruppo ormai a pezzi, gli X-Men dovranno trovare un modo per unirsi – non solo per salvare l’anima di Jean – ma il nostro pianeta minacciato dagli alieni che desiderano armare questa forza e governare la galassia.

E molto altro ancora…