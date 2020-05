Riverdale 5: Skeet Ulrich spiega i motivi dietro il suo addio alla serie

La quarta stagione di Riverdale ha dovuto chiudere in anticipo per lo stop alle riprese (scopri i dettagli qui). I creatori già hanno però dato qualche anticipazione dicendo che i tre episodi che avrebbero dovuto essere la conclusione, saranno l’incipit per la prossima. Nella quinta stagione dovremo anche dire addio a un personaggio importante: FP. Ecco cosa ne pensa l’attore che lo interpreta.

Ho deciso di lasciare Riverdale per a livello creativo ero annoiato, ha spiegato Skeet Ulrich a Tvline. Questa credo sia la risposta più sincera che posso darvi. Ovviamente sono estremamente grato per le amicizie e i riconoscimenti che questa serie mi ha dato. Mi mancherà incredibilmente tanto vedere ogni giorno le facce a cui ormai ero abituato. Sono davvero orgoglioso di aver avuto la possibilità di far parte di un team così talentuoso (davanti e dietro la camera). Tuttavia, ho deciso che è tempo di esplorare nuovi scenari.

Il creatori di Riverdale aveva anche parlato dell’addio di Hermione su cui ancora non abbiamo altri dettagli. Roberto Aguirre Sacasa ha comunque tenuto a precisare che non sarà un addio definitivo. I due, stando a quanto dichiarato dal creatore, avranno la loro conclusione e non moriranno perché spera di poterli riportare nella serie di tanto in tanto. Per ora sappiamo che dopo i primi tre episodi ci sarà un grande salto temporale. Un utile strategemma per allontanare i riflettori da due genitori finora così importanti? Chissà, staremo a vedere. Se volete altre anticipazioni sulla quinta stagione cliccate qui.