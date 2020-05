Frozen II: Dietro le Quinte dal 26 giugno arriva la docuserie su Disney+

Frozen II: Dietro le Quinte, la nuova docuserie originale Disney+ debutterà in tutto il mondo su Disney+ venerdì 26 giugno.

In questa serie in sei episodi, i filmmakers, gli artisti, i compositori e il cast aprono le porte alle telecamere per rivelare il duro lavoro, la passione e la collaborazione necessari per creare uno dei film più attesi dei quasi cento anni di produzione dei Walt Disney Animation Studios. Per la prima volta, le telecamere hanno potuto catturare uno spaccato illuminante – e a volte sbalorditivo – delle sfide e dei progressi, della maestria, la creatività e la complessità insite nella creazione del più grande film animato di tutti i tempi.

Tutti gli episodi di Frozen II: Dietro le Quinte saranno disponibili su Disney+ da venerdì 26 giugno. Insomma, un appuntamento da non perdere se siete appassionati d’animazione e sopratutto se avete amato Frozen II.

LEGGI ANCHE: Frozen 2: Scopri la favola a cui è ispirato il film Disney

Il film

Perché Elsa è nata con dei poteri magici? La risposta a questa domanda sta minacciando il Regno di Arendelle, spingendo Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven a partire insieme per un viaggio straordinario e pieno di pericoli. In Frozen – Il Regno di Ghiaccio Elsa temeva che i suoi poteri fossero troppo forti per essere accettati dal mondo. Ora dovrà sperare che siano abbastanza forti per salvarlo.

Realizzato dalla squadra creativa premiata con l’Oscar — i registi Jennifer Lee e Chris Buck, il produttore Peter Del Vecho e gli autori delle canzoni Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez — Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle ha visto nella versione italiana il ritorno delle voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis.